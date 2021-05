【J１採点＆寸評】川崎 ２-２ 仙台｜最大のインパクトは土壇場で同点弾を叩き込んだアタッカー。無敗の川崎では小林、三笘らが奮闘

7 車屋紳太郎 6(85分OUT)

谷口とCBを組み、左足での高精度パスをバシバシ通し、攻撃をサポート。好パフォーマンスに「6.5」としたかったが、1失点目のシーンでは氣田の突破を止め切れず。悔いの残る対応になったのではないか。



2 登里享平 6.5

試合後には反省の言葉が続いたが、開始3分には見事な突破からクロスで小林のゴールをアシストし、縦パスで三笘のゴールも演出。2ゴールに絡んだ面は評価されて然るべき。



MF

25 田中 碧 6(78分OUT)

この日もアンカーとして先発。通常通りピッチを走り回り、ボールを回収して、攻撃につなげたが、前半途中には足首を捻り苦悶の表情。その影響か、以降の時間はこれまで見せていたダイナミックさが減り、パスもややズレた印象だ。



8 脇坂泰斗 5.5(65分OUT)

ボールを引き出し、相手と競りながら味方につなぐ。“潤滑油”としての意識は高かったが、なかなかビッグチャンスは生み出せず。工夫をこらしたセットプレーも残念ながらこの日は不発。山根や知念らとともに「6」よりの「5.5」というところか。