【J１採点＆寸評】川崎 ３-１ 神戸｜MOMは川崎のふたりで悩み…イニエスタ、大迫、武藤の神戸トリオは前半に魅せる

[J1第28節]川崎3-1神戸/9月29日/等々力



【チーム採点・寸評】

川崎 6.5

3試合連続で先制を許し、「腰が引けていたと思います」と家長も振り返った前半は課題が残る。それでも後半から一気にギアを上げて、家長のPKの失敗があったにも関わらず、一気呵成に攻めて見事な3試合連続での逆転勝利。後半の圧力は非常に高く、神戸を押し込んだ。韓国で敗れたACLラウンド16からの帰国後、“バブル生活”が続き、心身ともに厳しい状況ながら、日本に戻ってからの4戦にすべて勝利。その逞しさは高く評価されて然るべきで、ひとつ消化試合が多いとはいえ、5連勝で2位の横浜に「12」の勝点差をつけた。



【川崎|採点・寸評】

GK

1 チョン・ソンリョン 6.5

1失点したとはいえ、76分にはDFにリフレクトしたイニエスタのシュートを足で止めるなど勝利を引き寄せる好セーブを数度、披露。この日も頼りになる守護神だった。マルシーニョへの正確なフィードも。



MAN OF THE MATCH

DF

13 山根視来 7(78分OUT)

チームとしてエンジンをかけ直した後半、右サイドを力強く攻め込み、貴重な同点弾につながるPK獲得、逆転弾となるオウンゴールの誘発と、チームを勝利に導く活躍。右SBとして稼働を続けた男は人一倍、疲労もあったはず。それだけに逆転弾が決まった直後の魂のガッツポーズには、胸が熱くなるものがあった。家長らも候補もこの日のMOMに推したい。



4 ジェジエウ 6

失点シーンでは大迫に上手く裏に抜け出され、クロスを上げられてしまった。前半は大迫に上手くプレーを許す場面もあったが、後半は空中戦を含めていつもの力強さを発揮。