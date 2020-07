【THIS IS MY CLUB】“手と手を取り合ってきた”高橋義希と鳥栖「僕のすべて。なかったらゾッとする」

7月4日のJ1リーグ再開を前に、サッカーダイジェストもその一員を成す「DAZN Jリーグ推進委員会」では、「THIS IS MY CLUB – FOR RESTART WITH LOVE - 」と称して、各クラブの関係者と選手にインタビューを実施した。



サガン鳥栖では、今季で在籍15年目を迎える“鳥栖のバンディエラ”高橋義希選手が登場。クラブへの想いや異例のシーズンへの意気込みなどについて語ってくれた。



――高校卒業後、04年シーズンにサガン鳥栖でプロになりました。当時のチームの印象を教えてください。

「僕が加入する前年の鳥栖はJ2の最下位で、不安は少なからずありました。ただ、サポーターの数も今ほど多くなかったかもしれませんが、当時から熱いサポーターが僕たちを後押ししてくれましたし、徐々にクラブが成長していくのを肌で実感できました。活躍に比例して街が盛り上がる様子を見ていて、サッカーで地域を元気にできるのは嬉しいというか、やりがいがあるなと思っていました」



――鳥栖といえばハードワークのイメージが強いですよね。

「僕は走力が特長なのでマッチしていると思います。ただ、ハードワークは今のサッカーでは当たり前で、鳥栖の選手としても最低限必要なことです」



2020年もJリーグが熱い!DAZNは全試合LIVE配信!1か月無料体験はこちら