【THIS IS MY CLUB】生え抜きの守護神・八田直樹が、ジュビロや“ライバル”への想い、イチ押し選手を語る！「移籍も考えたけど…」

昨シーズンに、クラブ史上2度目の降格を経験したジュビロ磐田。昨夏に就任したフェルナンド・フベロ監督の下、半数以上の選手を入れ替える大刷新を行ない、1年でのJ1復帰を目指している。



この度、サッカーダイジェストもその一員となっている「DAZN Jリーグ推進委員会」では、「THIS IS MY CLUB – FOR RESTART WITH LOVE - 」と称して、各クラブの「在籍最長選手」へのインタビューを実施。磐田では、ユース出身の生え抜きで、トップ昇格16年目を迎える守護神・八田直樹に“異例のシーズン”に懸ける想いを語ってもらった。



―――◆――◆―――



――三重県出身でジュビロのユースに入った経緯は?



「世代別の代表に選ばれていたので、目に留まってスカウトしてもらった形ですね」



――当時はジュビロのファンだった?



「申し訳ないですけど、違いました。三重県はJリーグのクラブがないので、どちらかと言えば名古屋グランパスが身近な存在でした。テレビでは中日ドラゴンズの試合が良くやっていたので、あまりJリーグを観る機会もなかったですね。高校サッカーの方が注目度は高くて、僕も選手権に出て活躍したいと思っていました」



――高体連ではなく、ジュビロのユースを選んだ理由は?



「スカウトしてもらって、色々な人から話を聞きました。中学生ながらに考えて、ジュビロを選ばせてもらいました。やはり環境が良かったですから」



