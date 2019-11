埼スタを沈黙させたアル・ヒラルと浦和の差は「助っ人」にあり。世界進出へ問われる強力な外国人選手の必要性

[アジア・チャンピオンズリーグ決勝 第2レグ]浦和レッズ 0-2(2戦合計:0-3) アル・ヒラル(11月24日/埼玉スタジアム2002)



「GO TO THE WORLD」の文字がバックスタンドに浮かび上がり、両ゴール裏からは割れんばかりの「We are Reds」のコール――。埼玉スタジアムは、浦和レッズの逆転でのアジア制覇に向けた機運が最高潮に高まっていた。



この光景に、前日の練習取材で、「僕らはこれまでもたくさんのドラマを埼玉スタジアムで起こしてきた」と語っていた浦和のDF槙野智章の言葉を思い浮かべながら、「本当に何かが起こるのではないか」という高揚感を覚えていた。



だが、その高ぶりは試合が進むとともに小さくなっていった。



優勝に向けて最低でも2点が必要な浦和に対し、アル・ヒラルは球際での強さ、随所で見せる技術、ありとあらゆる面で上回り、攻守で圧倒。試合後に槙野が「久々にコテンパンにやられた」と語るほどに明確な差がそこにはあった。



ファイナルという大舞台で、2度の優勝経験を誇る浦和に何もさせなかったアル・ヒラル。なかでも違いとなっていたのは、前線に君臨したアンドレ・カリージョ、セバスティアン・ジョビンコ、バフェティンビ・ゴミスの助っ人トリオだ。



3人の凄みが顕著になって現われたのが、74分にサレム・アルドゥサリが先制ゴールを決めた場面だ。



興梠慎三からエヴェルトンへのパスを奪ったカリージョが右サイドを一気に突破すると、バイタルエリアに立っていたサルマン・アルファラジへ。ここからエリア内左へパスが送られると、そこでフリーとなっていたジョビンコがダイレクトで中央へ折り返し、サレムがフィニッシュした。この時、浦和のCBを引き連れ、エリア内にスペースを生み出していたのは、ゴミスのオフ・ザ・ボールの動きだった。

Jリーグはいよいよクライマックスへ!DAZNは全試合LIVE配信!1か月無料体験はこちら