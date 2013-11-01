【U-20日本代表】イタリア戦のスタメン発表！西川潤が先発!!
カテゴリ：国際大会
2019年05月30日
日本時間の５月30日１時キックオフ！
Ｕ－20ワールドカップの日本代表対イタリア代表は５月29日、ブィドゴシュチスタジアムで18時00分（日本時間５月30日１時00分）キックオフで行なわれる。試合開始に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
日本代表のスタメンは以下の通り。
【スタメン】
GK
１ 若原智哉（京都サンガF.C.）
DF
５ 菅原由勢（名古屋グランパス）
17 三國ケネディエブス（アビスパ福岡）
３ 小林友希（ヴィッセル神戸）
２ 東 俊希（サンフレッチェ広島）
MF
10 齊藤未月（湘南ベルマーレ）
７ 伊藤洋輝（名古屋グランパス）
16 山田康太（横浜Ｆ・マリノス）
９ 斉藤光毅（横浜ＦＣ）
FW
11 田川亨介（サガン鳥栖）
14 西川 潤（桐光学園高）
【Ｕ－20日本代表｜選手名鑑】Ｕ－20ワールドカップに臨むメンバー21名
日本代表のスタメンは以下の通り。
【スタメン】
GK
１ 若原智哉（京都サンガF.C.）
DF
５ 菅原由勢（名古屋グランパス）
17 三國ケネディエブス（アビスパ福岡）
３ 小林友希（ヴィッセル神戸）
２ 東 俊希（サンフレッチェ広島）
MF
10 齊藤未月（湘南ベルマーレ）
７ 伊藤洋輝（名古屋グランパス）
16 山田康太（横浜Ｆ・マリノス）
９ 斉藤光毅（横浜ＦＣ）
FW
11 田川亨介（サガン鳥栖）
14 西川 潤（桐光学園高）
【Ｕ－20日本代表｜選手名鑑】Ｕ－20ワールドカップに臨むメンバー21名