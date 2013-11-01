【U-20日本代表】イタリア戦のスタメン発表！西川潤が先発!!

カテゴリ：国際大会

サッカーダイジェスト編集部

2019年05月30日

日本時間の５月30日１時キックオフ！

イタリア戦スタメンの予想システム(C)SOCCER DIGEST

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　Ｕ－20ワールドカップの日本代表対イタリア代表は５月29日、ブィドゴシュチスタジアムで18時00分（日本時間５月30日１時00分）キックオフで行なわれる。試合開始に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

　日本代表のスタメンは以下の通り。

【スタメン】
GK
１　若原智哉（京都サンガF.C.）

DF
５　菅原由勢（名古屋グランパス）
17　三國ケネディエブス（アビスパ福岡）
３　小林友希（ヴィッセル神戸）
２　東　俊希（サンフレッチェ広島）

MF
10　齊藤未月（湘南ベルマーレ）
７　伊藤洋輝（名古屋グランパス）
16　山田康太（横浜Ｆ・マリノス）
９　斉藤光毅（横浜ＦＣ）

FW
11　田川亨介（サガン鳥栖）
14　西川　潤（桐光学園高）

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