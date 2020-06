【THIS IS MY CLUB】「全カテゴリーで優勝を」名手フェルナンジーニョが語る鳥取の魅力と注目選手「J１でもやれるのは…」

現在J3のガイナーレ鳥取はJリーグ加盟10年目の節目の年を迎えた。今シーズンは過半数の選手が入れ替わるなどフレッシュなチームで、「情熱」をスローガンにJ3優勝、J2昇格を目指している。



今回、サッカーダイジェストもその一員となっている「DAZN Jリーグ推進委員会」では、「THIS IS MY CLUB – FOR RESTART WITH LOVE - 」と称して、各クラブの「在籍最長選手」へのインタビューを実施。鳥取では、在籍6年目で10番を背負う、FWフェルナンジーニョにクラブへの想いを語ってもらった。



―――◆――◆―――



――今シーズンのチームの注目点は?



「攻撃面です。自分が経験してきたチームのなかでも攻撃力のあるチームだと思う。良いサッカーを披露できると思うので、リモートマッチが終わったら、ぜひ観てください。我々の良さが出せるように、もちろんディフェンスをしっかりすることも重要です。いくら点を取っても勝てなくては仕方ないので、安定感を持ってプレーしていきたいと思います」



――今シーズンの目標は?



「チームとしては、もちろん優勝してJ2に行けるように頑張りたい。個人的にはJリーグ全てのカテゴリーでの優勝を達成ということにあります。2018年は9ゴール・11アシストで、チームも3位でした。今年はそれを超える、12ゴール・12アシストをして、チームを優勝に導ければと思っています」



