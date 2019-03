「新必殺技の練習ですか？」本田圭佑が動画公開！ そのズバ抜けた“平衡感覚”にファン喝采！

やはり、ケイスケホンダは只者ではなかった。



メルボルン・ヴィクトリー所属のMF本田圭佑が自身のインスタグラムを更新し、新たなトレーニング(?)の模様を動画で公開している。



本田が「Try it. It's not so easy!(試してみて。そんなに簡単じゃないよ!)」と記してチャレンジしているのは、平衡感覚のほどを推し量るアクション。その場でグルグルと何度も身体を回転させたあと、真っすぐ走れるかどうかを試すもので、誰しも一度はトライした経験があるだろう。なんと本田は左回転と右回転で2度挑戦し、どちらでもその後にダッシュして目標の“落ち葉”を掴むことに成功。日頃から斬新なトレーニングを多々取り入れている本田だが、平衡感覚も驚異的なレベルに到達していた。



ファンからも絶賛する声が挙がっている。



「なんか可愛い笑」

「これは凄いわ。全然フラついてないんですから」

「新必殺技の練習ですか」

「左右両方で回転しているのがすごいです」

「フィギュアスケートの選手みたいな華麗な舞! 見ているだけで目回りそう」

「やってみました。そもそもそのスピードでマワレマセン」

「本田選手がやると簡単そうに見えてしまう」



などなど。実際に真似てみたフォロワーも多かったようだ。





