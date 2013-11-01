東京五輪控えるU-24日本代表、ガーナ戦＆ジャマイカ戦に挑むメンバー27人を発表！ OA枠に吉田、酒井、遠藤を招集
カテゴリ：日本代表
2021年05月20日
２戦目の対戦相手は未定
５月20日、日本サッカー協会が６月の強化試合２試合（５日・U-24ガーナ戦、12日・ジャマイカ戦）に臨むU-24日本代表メンバー23名を発表した。
７月の東京オリンピックへ向けて準備を進めるU-24日本代表は、６月５日にベスト電器スタジアムでU-24ガーナ代表、12日に豊田スタジアムでジャマイカ代表との国際親善試合を実施する。
７月の東京オリンピックへ向けて準備を進めるU-24日本代表は、６月５日にベスト電器スタジアムでU-24ガーナ代表、12日に豊田スタジアムでジャマイカ代表との国際親善試合を実施する。
U-24日本代表メンバーは以下の通り。※オーバーエイジ（OA）枠
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖 悠哉（鹿島アントラーズ）
谷 晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）
菅原由勢（AZ／オランダ）
MF
遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ）※
板倉 滉（フローニンヘン／オランダ）
中山雄太（ズウォーレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘 薫（川崎フロンターレ）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
堂安 律（ビーレフェルト／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アベ／ポルトガル）
田中 碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
FW
林 大地（サガン鳥栖）
前田大然（横浜F・マリノス）
上田綺世（鹿島アントラーズ）
田川亨介（FC東京）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表PHOTO】U-24ガーナ、ジャマイカ戦に臨む招集メンバー27人
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖 悠哉（鹿島アントラーズ）
谷 晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）
菅原由勢（AZ／オランダ）
MF
遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ）※
板倉 滉（フローニンヘン／オランダ）
中山雄太（ズウォーレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘 薫（川崎フロンターレ）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
堂安 律（ビーレフェルト／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アベ／ポルトガル）
田中 碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
FW
林 大地（サガン鳥栖）
前田大然（横浜F・マリノス）
上田綺世（鹿島アントラーズ）
田川亨介（FC東京）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表PHOTO】U-24ガーナ、ジャマイカ戦に臨む招集メンバー27人