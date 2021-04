「害をなす考え方だ」奇才ビエルサが“欧州スーパーリーグ構想”を痛烈に皮肉る！「他のチームを忘れている」

現地時間4月19日、プレミアリーグ第32節が行なわれ、リーズ・ユナイテッドはホームにリバプールを迎えた。リーズは31分にサディオ・マネに先制を許したものの、87分にディアゴ・ジョレンテのゴールで追いつき、1-1のドローで終えている。



この日、試合前のウォーミングアップ時にリーズの選手たちは、「earn it(報酬は努力に対するもの)」「football is for the fans(フットボールはファンのためのもの)」とプリントされたTシャツを着用した。



現地メディアによれば、“欧州スーパーリーグ(ESL)構想”に賛同しているリバプールのロッカールームにも同じTシャツを差し入れたようだが、リバプールの選手たちが身に付けることはなかった。



ESLは、欧州のメガクラブ、アーセナル、チェルシー、リバプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、インテル、ミラン、ユベントス、レアル・マドリー、バルセロナ、アトレティコ・マドリーの計12クラブが参戦を表明。さらに、3クラブが加わり、CLに代わるとされる新たなリーグの構想だ。これに対して、各所からは多くの非難の声が上がっている。



試合後、リーズ指揮官の奇才マルセロ・ビエルサもESLの意義について言及。「ビッグクラブは自分たちのためだけに特権を得て、他のことは忘れてしまったようだ」と痛烈に皮肉った。



