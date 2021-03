「FIFAは厳しく追及を」ハーランドらノルウェー代表はW杯ボイコットも？ 開催国カタールの人権問題にTシャツで抗議、ドイツ代表も続く

現地時間3月24日に行なわれた、2022年のカタール・ワールドカップの出場をかけたヨーロッパ予選のG組、ジブラルタル対ノルウェー戦が行なわれ、3-0でノルウェー代表が勝利した。



しかし、順調に予選を勝ち進んだとしても、ノルウェー代表は本大会をボイコットする可能性があるようだ。



この試合で選手たちは、整列時に全員が胸元に「HUMAN RIGHTS ON and off the pitch」と記載されたTシャツを着用。中継を担当した『Sky Sports』によれば、ウォーミングアップ時には「RESPECT」との文字が入ったTシャツを身に着けていた。



ピッチ内外で人権を、とノルウェーがアピールしている相手は、開催国のカタールだ。英紙『The Guardian』が3月上旬に報じたところによれば、カタールW杯の開催決定以来、インド出身の労働者2711人をはじめとする、6500人以上の移民労働者がカタールで死亡。このうち、スタジアムの建設に関与した労働者は37人が亡くなったと報じていた。



