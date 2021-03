「殺すぞ！」カタール人主審にまさかの暴言を吐かれた小林祐希が怒りの告発！「ありえないでしょ」

日本代表MFが怒りの告発ツイートだ。現在、カタール1部リーグのアル・ホールに籍を置く小林祐希。信じられない事件は現地3月8日、リーグ第18節のアル・ガラファ戦で起きた。小林は状況を事細かに説明する(以下すべて原文ママ)。「今日の試合で俺がカタールに来て1番衝撃的なことがあった」と書き出し、「試合後半、チームメイトが打ったシュートが相手ディフェンダーに当たってゴールラインを通過していった。普通ならコーナーキックでマイボール。みんなが知っている。レフリーはゴールキックを指示した」と続ける。ここで主審とのやりとりが始まった。「1番近くにいた俺が『he touched』とレフリーに言うと『yes , I was small touch. But small touch is no touch. This is new rule』と言って相手チームの選手と笑っていた。俺は『this is no respect』それは良くないと主張した。すると『ok you’re my opponent, I’m gonna kill you』と言ってきた」主審は冗談半分なのか、「ちょっと触っただけだから触ったことにはならない。新しいルール」だと言い、食い下がった小林に対して「オッケー、お前は俺の敵だ。殺すぞ」と言い放ったというのだ。