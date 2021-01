現役を引退した狩野健太氏のファッションブランド『PASADENA』から新アイテムが登場！ 元同僚の大津祐樹、山中亮輔らも着用

袖にはロベルト・バッジョの名言である、"Giving up is not in my nature, I am Dreamer! "(諦めるより夢を見る方が性に合っている) をプリント。タウンユースとしても着用できるデザインとなっている。また同タイミングでのリリースとなるロングスリーブTシャツは、スウェットパーカーと同じデザインを採用しつつも、カラーを4色で展開。ブラック、ホワイト、グレーの定番カラーのほか、ブランドとして初めてのカラーとなるグリーンも登場した。なお、狩野氏とともにプレーしてきた大津祐樹(ジュビロ磐田)や山中亮輔(浦和レッズ)をはじめ、昨年引退を発表した増嶋竜也氏(元ジェフユナイテッド千葉)なども着用。それぞれのSNSで紹介され、話題を呼んでいる。詳しくは 『PASADENA』公式オンラインストア をご確認ください。構成●サッカーダイジェストWeb編集部