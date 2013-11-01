【2020ー21移籍動向一覧】J１・J２ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／28時点）

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2021年01月24日

J１移籍動向一覧（12月28日時点）

J１移籍動向一覧

＝完全移籍　＝契約満了　＝引退
＝大卒ルーキー　＝高卒ルーキー　＝下部組織からの昇格
＝レンタル移籍　＝レンタル復帰　＝レンタル終了　＝契約解除
※＝2022シーズン加入内定
●北海道コンサドーレ札幌　　監督：ペトロヴィッチ（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW 小柏 剛（22） 明治大
中島大嘉（18） 国見高
DF 岡村大八（23） 群馬
GK 中野小次郎（21） 法政大
大谷幸輝（31） 新潟
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW ウーゴ・ヴィエイラ（32） 未定
MF 檀崎竜孔（20） ブリスベン・ロアー／オーストラリア
早坂良太（35）  
DF 石川直樹（35）  
進藤亮佑（24） C大阪
GK カウィン（30） OHルーヴェン／ベルギー
 
●ベガルタ仙台　　監督：木山隆之（退任）→手倉森誠（新任）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
MF 加藤千尋（22） 流通経済大
DF アピアタウィア久（22） 流通経済大
真瀬拓海（22） 阪南大
GK 井岡海都（22） 仙台大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW ジャーメイン良（25） 横浜FC
DF 浜崎拓磨（27） 松本
GK 関憲太郎（34） 未定
   
●鹿島アントラーズ　　監督：ザーゴ
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
MF 舩橋 佑（18） 鹿島ユース
須藤直輝（18） 昌平高
小川優介（18） 昌平高
DF 常本佳吾（22） 明治大
林 尚輝（22） 大阪体育大
GK 早川友基（21） 明治大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
MF 名古新太郎（24） 湘南
DF 山本脩斗（35） 湘南
GK 曽ヶ端準（41）  
 
●柏レイソル　　監督：ネルシーニョ
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
       
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
GK 桐畑和繁（33） 未定

●浦和レッズ　　監督：大槻 毅（退任）→リカルド・ロドリゲス（新任）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
MF 大久保智明（22） 中央大
伊藤敦樹（22） 流通経済大
※宮本優太（21） 流通経済大
金子大毅（22） 湘南
小泉佳穂（24） 琉球
田中達也（28） 大分
明本考浩（22） 栃木
DF 藤原優大（18） 青森山田高
福島竜弥（18） 浦和ユース
西 大伍（33） 神戸
GK 塩田仁史（39） 栃木
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
MF マルティノス（29） 未定
エヴェルトン（28） 未定
長澤和輝（29） 名古屋
武富孝介（30） 京都
DF 岩武克弥（24） 横浜FC
鈴木大輔（30） 千葉
荻原拓也（21） 京都
GK 福島春樹（27） 京都
 
●FC東京　　監督：長谷川健太（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
DF 蓮川壮大（22） 明治大
大森理生（18） FC東京U-18
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
       
 
●川崎フロンターレ　　監督：鬼木 達
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
MF 橘田健人（22） 桐蔭横浜大
DF 田邉秀斗（18） 静岡学園高
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
MF 中村憲剛（40）  
 
●横浜F・マリノス　　監督：アンジェ・ポステコグルー
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
MF 樺山諒乃介（18） 興國高
南 拓都（18） 興國高
植田啓太（18） 横浜ユース
DF ※角田涼太朗（21） 筑波大
平井駿助（18） 興國高
岩田智輝（23） 大分
GK 田川知樹（18） 興國高
寺門 陸（18） 横浜ユース
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
       
 
●横浜FC　　監督：下平隆宏 （続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW クレーベ（30） 千葉
ジャーメイン良（25） 仙台
DF 前嶋洋太（23） 水戸
高木友也（22） 法政大
岩武克弥（24） 浦和
高橋秀人（33） 鳥栖
韓 浩康（27） 秋田
GK 大内一生（20） YS横浜
六反勇治（33） 清水
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW 斉藤光毅（19） ロンメル／ベルギー
MF 松井大輔（39） サイゴンFC／ベトナム
佐藤謙介（31） 山口
DF 星キョーワァン（23） 松本
GK 竹重安希彦（33） 未定
 
●湘南ベルマーレ　　監督：浮島 敏（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW ※根本 凌（20） 鹿屋体育大
池田昌生（21） 福島
町野修斗（21） 北九州
MF 平松 昇（22） 立正大
平岡大陽（18） 履正社高
田中 聡（18） 湘南ユース
名古新太郎（24） 鹿島
中村 駿（26） 山形
※鈴木淳之介（17） 帝京大可児高
DF 高橋 諒（27） 松本
山本脩斗（35） 鹿島
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
MF 齊藤未月（21） ルビン・カザン／ロシア
鈴木冬一（20） ローザンヌ・スポルト／スイス
松田天馬（25） 京都
岩崎悠人（22） ［札幌］千葉
横川旦陽（18） 鳥取
金子大毅（22） 浦和
DF 馬渡和彰（29） 大宮
GK 後藤雅明（26） 金沢

●清水エスパルス　　監督：平岡宏章（退任）→ロティーナ（新任）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW ※加藤拓己（21） 早稲田大
チアゴ・サンタナ（27） CDサンタ・クララ／ポルトガル
MF 成岡輝瑠（18） 清水ユース
DF 片山瑛一（29） C大阪
GK 権田修一（31） ポルティモネンセ／ポルトガル
永井堅梧（26） ［松本］北九州
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW ティーラシン・デーンダー（32） パトゥム・ユナイテッド／タイ
ジュニオール・ドゥトラ（32） 未定
MF 六平光成（29） 未定
DF 金井貢史（30） 未定
伊藤研太（21） 未定
吉本一謙（32）  
GK ネト・ヴォルピ（28） 未定
新井栄聡（25） 秋田
 
●名古屋グランパス　　監督：マッシモ・フィッカデンティ
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW 柿谷曜一朗（30） C大阪
MF 児玉駿斗（22） 東海学園大
長澤和輝（29） 浦和
DF 木本恭生（27） C大阪
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
MF 長谷川アーリアジャスール（32） 町田
DF 太田宏介（33） パース・グローリー／オーストラリア
千葉和彦（35） 新潟

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●ガンバ大阪　　監督：宮本恒靖（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
DF 佐藤瑶大（22） 明治大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW アデミウソン（26） 未定
 
●セレッソ大阪　　監督：ロティーナ（退任）→レヴィー・クルピ（新任）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW アダム・タガート（27） 水原三星／韓国
加藤陸次樹（23） 金沢
MF 原川 力（27） 鳥栖
DF 進藤亮佑（24） 札幌
新井直人（24） 新潟
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW 柿谷曜一朗（30） 名古屋
ブルーノ・メンデス（26） デポルティーボ・マルドナド／ウルグアイ
都倉 賢（34） 未定
鈴木孝司（31） 新潟
タワン（20） パトゥン・ユナイテッドFC／タイ
MF レアンドロ・デサバト（30） 未定
西本雅崇（24） 未定
島村拓弥（21） ［京都］今治
DF 木本恭生（27） 名古屋
片山瑛一（29） 清水
GK 茂木 秀（21） 町田
 
●ヴィッセル神戸　　監督：三浦淳宏
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW 櫻井辰徳（18） 前橋育英高
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
DF ダンクレー（28） 未定
渡部博文（33） 未定
西 大伍（33） 浦和
 
●サンフレッチェ広島　　監督：城福 浩（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
MF 藤井智也（22） 立命館大
長沼洋一（23） 愛媛
DF 今津佑太（25） 甲府
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
       
 
●サガン鳥栖　　監督：金 明輝（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW 兒玉澪王斗（18） 鳥栖U-18
相良竜之介（18） 鳥栖U-18
DF 松本大輔（22） 中央大
今掛航貴（21） 中央大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW チョ・ドンゴン（34） 未定
MF 原川 力（27） C大阪
アン・ヨンウ（29） 未定
DF 小林祐三（35） Criacao Shinjuku（地域リーグ）
岩下敬輔（34）  
高橋秀人（33） 横浜FC

●大分トリニータ　　監督：片野坂知宏（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW 藤本一輝（22） 鹿屋体育大
MF 井上健太（22） 福岡大
弓場将輝（18） 大分U-18
GK 西川幸之介（18） 藤枝東高
ポープ・ウィリアム（26） ［川崎］岡山
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW 三平和司（32） 未定
MF 前田凌佑（26） 未定
小手川宏基（31） 未定
田中達也（28） 浦和
DF 星 雄次（28） 未定
岩田智輝（23） 横浜
 
●徳島ヴォルティス　監督：リカルド・ロドリゲス（退任）→ダニエル・ポヤトス（新任）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
FW 西野太陽（18） 京都橘高
MF 大森 博（18） 修徳高
GK 後東尚輝（18） 徳島ユース
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
MF 島屋八徳（31） 未定
表原玄太（24） 松本
DF 秋山拓也（26） 未定
奥田雄大（23） いわきFC（JFL）
 
●アビスパ福岡　　監督：長谷部茂利（続投決定）
IN
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］最終所属
DF 森山公弥（18） 福岡U-18
 
OUT
Pos.   名前（年齢） ［レンタル元］移籍先
FW 木戸皓貴（25） 山形
MF 福満隆貴（28） 千葉
鈴木 惇（31） 未定
DF 篠原弘次郎（29） 松本
藤井悠太（29） 群馬
GK セランテス（31） 未定
 

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