【2020ー21移籍動向一覧】J１・J２ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／28時点）

J１移籍動向一覧
完＝完全移籍 満＝契約満了 引＝引退
大＝大卒ルーキー 高＝高卒ルーキー 昇＝下部組織からの昇格
レ＝レンタル移籍 復＝レンタル復帰 了＝レンタル終了 解＝契約解除
※＝2022シーズン加入内定
監督：ペトロヴィッチ（続投決定）
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|FW
|大
|小柏 剛（22）
|明治大
|高
|中島大嘉（18）
|国見高
|DF
|完
|岡村大八（23）
|群馬
|GK
|大
|中野小次郎（21）
|法政大
|完
|大谷幸輝（31）
|新潟
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|FW
|満
|ウーゴ・ヴィエイラ（32）
|未定
|MF
|レ
|檀崎竜孔（20）
|ブリスベン・ロアー／オーストラリア
|引
|早坂良太（35）
|
|DF
|引
|石川直樹（35）
|
|完
|進藤亮佑（24）
|C大阪
|GK
|了
|カウィン（30）
|OHルーヴェン／ベルギー
監督：木山隆之（退任）→手倉森誠（新任）
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|MF
|大
|加藤千尋（22）
|流通経済大
|DF
|大
|アピアタウィア久（22）
|流通経済大
|大
|真瀬拓海（22）
|阪南大
|GK
|大
|井岡海都（22）
|仙台大
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|FW
|完
|ジャーメイン良（25）
|横浜FC
|DF
|完
|浜崎拓磨（27）
|松本
|GK
|満
|関憲太郎（34）
|未定
監督：ザーゴ
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|MF
|昇
|舩橋 佑（18）
|鹿島ユース
|高
|須藤直輝（18）
|昌平高
|高
|小川優介（18）
|昌平高
|DF
|大
|常本佳吾（22）
|明治大
|大
|林 尚輝（22）
|大阪体育大
|GK
|大
|早川友基（21）
|明治大
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|MF
|レ
|名古新太郎（24）
|湘南
|DF
|完
|山本脩斗（35）
|湘南
|GK
|引
|曽ヶ端準（41）
|
監督：ネルシーニョ
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|
|
|
|
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|GK
|満
|桐畑和繁（33）
|未定
監督：大槻 毅（退任）→リカルド・ロドリゲス（新任）
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|MF
|大
|大久保智明（22）
|中央大
|大
|伊藤敦樹（22）
|流通経済大
|高
|※宮本優太（21）
|流通経済大
|完
|金子大毅（22）
|湘南
|完
|小泉佳穂（24）
|琉球
|完
|田中達也（28）
|大分
|完
|明本考浩（22）
|栃木
|DF
|高
|藤原優大（18）
|青森山田高
|昇
|福島竜弥（18）
|浦和ユース
|完
|西 大伍（33）
|神戸
|GK
|完
|塩田仁史（39）
|栃木
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|MF
|満
|マルティノス（29）
|未定
|満
|エヴェルトン（28）
|未定
|完
|長澤和輝（29）
|名古屋
|完
|武富孝介（30）
|京都
|DF
|完
|岩武克弥（24）
|横浜FC
|完
|鈴木大輔（30）
|千葉
|レ
|荻原拓也（21）
|京都
|GK
|レ
|福島春樹（27）
|京都
監督：長谷川健太（続投決定）
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|DF
|大
|蓮川壮大（22）
|明治大
|昇
|大森理生（18）
|FC東京U-18
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|
|
|
|
監督：鬼木 達
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|MF
|大
|橘田健人（22）
|桐蔭横浜大
|DF
|高
|田邉秀斗（18）
|静岡学園高
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|MF
|引
|中村憲剛（40）
|
監督：アンジェ・ポステコグルー
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|MF
|高
|樺山諒乃介（18）
|興國高
|高
|南 拓都（18）
|興國高
|昇
|植田啓太（18）
|横浜ユース
|DF
|大
|※角田涼太朗（21）
|筑波大
|高
|平井駿助（18）
|興國高
|完
|岩田智輝（23）
|大分
|GK
|高
|田川知樹（18）
|興國高
|昇
|寺門 陸（18）
|横浜ユース
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|
|
|
|
監督：下平隆宏 （続投決定）
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|FW
|完
|クレーベ（30）
|千葉
|完
|ジャーメイン良（25）
|仙台
|DF
|復
|前嶋洋太（23）
|水戸
|大
|高木友也（22）
|法政大
|完
|岩武克弥（24）
|浦和
|完
|高橋秀人（33）
|鳥栖
|完
|韓 浩康（27）
|秋田
|GK
|復
|大内一生（20）
|YS横浜
|完
|六反勇治（33）
|清水
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|FW
|完
|斉藤光毅（19）
|ロンメル／ベルギー
|MF
|完
|松井大輔（39）
|サイゴンFC／ベトナム
|完
|佐藤謙介（31）
|山口
|DF
|レ
|星キョーワァン（23）
|松本
|GK
|満
|竹重安希彦（33）
|未定
監督：浮島 敏（続投決定）
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|FW
|大
|※根本 凌（20）
|鹿屋体育大
|完
|池田昌生（21）
|福島
|完
|町野修斗（21）
|北九州
|MF
|大
|平松 昇（22）
|立正大
|高
|平岡大陽（18）
|履正社高
|昇
|田中 聡（18）
|湘南ユース
|レ
|名古新太郎（24）
|鹿島
|完
|中村 駿（26）
|山形
|高
|※鈴木淳之介（17）
|帝京大可児高
|DF
|完
|高橋 諒（27）
|松本
|完
|山本脩斗（35）
|鹿島
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|MF
|レ
|齊藤未月（21）
|ルビン・カザン／ロシア
|完
|鈴木冬一（20）
|ローザンヌ・スポルト／スイス
|完
|松田天馬（25）
|京都
|了
|岩崎悠人（22）
|［札幌］千葉
|レ
|横川旦陽（18）
|鳥取
|完
|金子大毅（22）
|浦和
|DF
|完
|馬渡和彰（29）
|大宮
|GK
|完
|後藤雅明（26）
|金沢
監督：平岡宏章（退任）→ロティーナ（新任）
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|FW
|大
|※加藤拓己（21）
|早稲田大
|完
|チアゴ・サンタナ（27）
|CDサンタ・クララ／ポルトガル
|MF
|昇
|成岡輝瑠（18）
|清水ユース
|DF
|完
|片山瑛一（29）
|C大阪
|GK
|レ
|権田修一（31）
|ポルティモネンセ／ポルトガル
|完
|永井堅梧（26）
|［松本］北九州
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|FW
|完
|ティーラシン・デーンダー（32）
|パトゥム・ユナイテッド／タイ
|満
|ジュニオール・ドゥトラ（32）
|未定
|MF
|満
|六平光成（29）
|未定
|DF
|満
|金井貢史（30）
|未定
|満
|伊藤研太（21）
|未定
|引
|吉本一謙（32）
|
|GK
|満
|ネト・ヴォルピ（28）
|未定
|完
|新井栄聡（25）
|秋田
監督：マッシモ・フィッカデンティ
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］最終所属
|FW
|完
|柿谷曜一朗（30）
|C大阪
|MF
|大
|児玉駿斗（22）
|東海学園大
|完
|長澤和輝（29）
|浦和
|DF
|完
|木本恭生（27）
|C大阪
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|［レンタル元］移籍先
|MF
|完
|長谷川アーリアジャスール（32）
|町田
|DF
|完
|太田宏介（33）
|パース・グローリー／オーストラリア
|完
|千葉和彦（35）
|新潟
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