【2020ー21移籍動向一覧】J１・J２ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／28時点）

J１移籍動向一覧



完 ＝完全移籍 満 ＝契約満了 引 ＝引退

大 ＝大卒ルーキー 高 ＝高卒ルーキー 昇 ＝下部組織からの昇格

レ ＝レンタル移籍 復 ＝レンタル復帰 了 ＝レンタル終了 解 ＝契約解除

※＝2022シーズン加入内定

●北海道コンサドーレ札幌 監督：ペトロヴィッチ（続投決定） IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 FW 大 小柏 剛（22） 明治大 高 中島大嘉（18） 国見高 DF 完 岡村大八（23） 群馬 GK 大 中野小次郎（21） 法政大 完 大谷幸輝（31） 新潟

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 FW 満 ウーゴ・ヴィエイラ（32） 未定 MF レ 檀崎竜孔（20） ブリスベン・ロアー／オーストラリア 引 早坂良太（35） DF 引 石川直樹（35） 完 進藤亮佑（24） C大阪 GK 了 カウィン（30） OHルーヴェン／ベルギー

●ベガルタ仙台 監督：木山隆之（退任）→手倉森誠（新任） IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 MF 大 加藤千尋（22） 流通経済大 DF 大 アピアタウィア久（22） 流通経済大 大 真瀬拓海（22） 阪南大 GK 大 井岡海都（22） 仙台大

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 FW 完 ジャーメイン良（25） 横浜FC DF 完 浜崎拓磨（27） 松本 GK 満 関憲太郎（34） 未定

●鹿島アントラーズ 監督：ザーゴ IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 MF 昇 舩橋 佑（18） 鹿島ユース 高 須藤直輝（18） 昌平高 高 小川優介（18） 昌平高 DF 大 常本佳吾（22） 明治大 大 林 尚輝（22） 大阪体育大 GK 大 早川友基（21） 明治大

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 MF レ 名古新太郎（24） 湘南 DF 完 山本脩斗（35） 湘南 GK 引 曽ヶ端準（41）

●柏レイソル 監督：ネルシーニョ IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 GK 満 桐畑和繁（33） 未定

●浦和レッズ 監督：大槻 毅（退任）→リカルド・ロドリゲス（新任） IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 MF 大 大久保智明（22） 中央大 大 伊藤敦樹（22） 流通経済大 高 ※宮本優太（21） 流通経済大 完 金子大毅（22） 湘南 完 小泉佳穂（24） 琉球 完 田中達也（28） 大分 完 明本考浩（22） 栃木 DF 高 藤原優大（18） 青森山田高 昇 福島竜弥（18） 浦和ユース 完 西 大伍（33） 神戸 GK 完 塩田仁史（39） 栃木

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 MF 満 マルティノス（29） 未定 満 エヴェルトン（28） 未定 完 長澤和輝（29） 名古屋 完 武富孝介（30） 京都 DF 完 岩武克弥（24） 横浜FC 完 鈴木大輔（30） 千葉 レ 荻原拓也（21） 京都 GK レ 福島春樹（27） 京都

●FC東京 監督：長谷川健太（続投決定） IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 DF 大 蓮川壮大（22） 明治大 昇 大森理生（18） FC東京U-18

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先

●川崎フロンターレ 監督：鬼木 達 IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 MF 大 橘田健人（22） 桐蔭横浜大 DF 高 田邉秀斗（18） 静岡学園高

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 MF 引 中村憲剛（40）

●横浜F・マリノス 監督：アンジェ・ポステコグルー IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 MF 高 樺山諒乃介（18） 興國高 高 南 拓都（18） 興國高 昇 植田啓太（18） 横浜ユース DF 大 ※角田涼太朗（21） 筑波大 高 平井駿助（18） 興國高 完 岩田智輝（23） 大分 GK 高 田川知樹（18） 興國高 昇 寺門 陸（18） 横浜ユース

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先

●横浜FC 監督：下平隆宏 （続投決定） IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 FW 完 クレーベ（30） 千葉 完 ジャーメイン良（25） 仙台 DF 復 前嶋洋太（23） 水戸 大 高木友也（22） 法政大 完 岩武克弥（24） 浦和 完 高橋秀人（33） 鳥栖 完 韓 浩康（27） 秋田 GK 復 大内一生（20） YS横浜 完 六反勇治（33） 清水 OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 FW 完 斉藤光毅（19） ロンメル／ベルギー MF 完 松井大輔（39） サイゴンFC／ベトナム 完 佐藤謙介（31） 山口 DF レ 星キョーワァン（23） 松本 GK 満 竹重安希彦（33） 未定

●湘南ベルマーレ 監督：浮島 敏（続投決定） IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 FW 大 ※根本 凌（20） 鹿屋体育大 完 池田昌生（21） 福島 完 町野修斗（21） 北九州 MF 大 平松 昇（22） 立正大 高 平岡大陽（18） 履正社高 昇 田中 聡（18） 湘南ユース レ 名古新太郎（24） 鹿島 完 中村 駿（26） 山形 高 ※鈴木淳之介（17） 帝京大可児高 DF 完 高橋 諒（27） 松本 完 山本脩斗（35） 鹿島

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 MF レ 齊藤未月（21） ルビン・カザン／ロシア 完 鈴木冬一（20） ローザンヌ・スポルト／スイス 完 松田天馬（25） 京都 了 岩崎悠人（22） ［札幌］千葉 レ 横川旦陽（18） 鳥取 完 金子大毅（22） 浦和 DF 完 馬渡和彰（29） 大宮 GK 完 後藤雅明（26） 金沢



●清水エスパルス 監督：平岡宏章（退任）→ロティーナ（新任） IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 FW 大 ※加藤拓己（21） 早稲田大 完 チアゴ・サンタナ（27） CDサンタ・クララ／ポルトガル MF 昇 成岡輝瑠（18） 清水ユース DF 完 片山瑛一（29） C大阪 GK レ 権田修一（31） ポルティモネンセ／ポルトガル 完 永井堅梧（26） ［松本］北九州

OUT Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 移籍先 FW 完 ティーラシン・デーンダー（32） パトゥム・ユナイテッド／タイ 満 ジュニオール・ドゥトラ（32） 未定 MF 満 六平光成（29） 未定 DF 満 金井貢史（30） 未定 満 伊藤研太（21） 未定 引 吉本一謙（32） GK 満 ネト・ヴォルピ（28） 未定 完 新井栄聡（25） 秋田

●名古屋グランパス 監督：マッシモ・フィッカデンティ IN Pos. 名前（年齢） ［レンタル元］ 最終所属 FW 完 柿谷曜一朗（30） C大阪 MF 大 児玉駿斗（22） 東海学園大 完 長澤和輝（29） 浦和 DF 完 木本恭生（27） C大阪