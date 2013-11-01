【アビスパ福岡の最新陣容】好材料が多い最終ラインはJ１でも十分戦える！ Ｂ・メンデス加入で攻撃力もアップ
カテゴリ：Jリーグ
2021年01月26日
レンタル移籍選手の大半が去ったが…
昨季にベースを築いた、アグレッシブなサッカーの質と強度を高めるための人員確保が編成上のポイントだ。上島、遠野ら期限付き移籍の選手の大半が去ったが、最終ラインは昨季終盤に怪我から復帰したグティエレスの完全復活が見込め、サロモンソンの完全移籍も決定。さらに宮、志知が加わり、J１でも十分戦える顔ぶれが揃う。
また中盤には推進力がある杉本、クルークスらを、前線には渡を補強。Ｂ・メンデスの加入も決まり、課題である攻撃力アップが果たせそうだ。ボランチと右サイドハーフの層の薄さが気がかりだが、主力選手と遜色ない実力者を獲得すると見られ、競争を促してレベルアップを図ることになるだろう。
また中盤には推進力がある杉本、クルークスらを、前線には渡を補強。Ｂ・メンデスの加入も決まり、課題である攻撃力アップが果たせそうだ。ボランチと右サイドハーフの層の薄さが気がかりだが、主力選手と遜色ない実力者を獲得すると見られ、競争を促してレベルアップを図ることになるだろう。
最新移籍動向（１月25日現在）
【加入】
FW
渡 大生（27）←大分（完全移籍）
ブルーノ・メンデス（26）←［デポルティーボ・マルドナド／URU←］C大阪（レンタル終了後、デポルティーボ・マルドナドからレンタル移籍）
MF
ジョルディ・クルークス（26）←ローダJC／NED（完全移籍）
杉本太郎（24）←松本（完全移籍）
吉岡雅和（25）←長崎（完全移籍）
DF
奈良竜樹（27）←鹿島（レンタル移籍）
志知孝明（27）←横浜FC（完全移籍）
宮 大樹（24）←鳥栖（完全移籍）
森山公弥（18）←福岡Ｕ-18（新人）
GK
永石拓海（24）←C大阪（レンタル移籍）
【退団】
FW
木戸皓貴（25）→山形（完全移籍）
遠野大弥（21）→川崎（レンタル終了）
東家聡樹（23）→今治（レンタル移籍）
MF
鈴木 惇（31）→藤枝（完全移籍）
福満隆貴（28）→［Ｃ大阪→］千葉（レンタル終了後、C大阪から完全移籍）
増山朝陽（23）→神戸（レンタル終了）
松本泰志（22）→［広島→］Ｃ大阪（レンタル終了後、広島からレンタル移籍）
菊池大介（29）→［柏→］栃木（レンタル終了後、柏からレンタル移籍）
DF
篠原弘次郎（29）→松本（完全移籍）
藤井悠太（29）→群馬（完全移籍）
上島拓巳（23）→柏（レンタル終了）
GK
セランテス（31）→未定（契約満了）
※URU＝ウルグアイ、NED＝オランダ
文●中倉一志（フリーライター）
※『サッカーダイジェスト』１月28日号（同14日発売）より一部修正して転載。
【2020ー21移籍動向一覧】J１・J２・J３ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ
【加入】
FW
渡 大生（27）←大分（完全移籍）
ブルーノ・メンデス（26）←［デポルティーボ・マルドナド／URU←］C大阪（レンタル終了後、デポルティーボ・マルドナドからレンタル移籍）
MF
ジョルディ・クルークス（26）←ローダJC／NED（完全移籍）
杉本太郎（24）←松本（完全移籍）
吉岡雅和（25）←長崎（完全移籍）
DF
奈良竜樹（27）←鹿島（レンタル移籍）
志知孝明（27）←横浜FC（完全移籍）
宮 大樹（24）←鳥栖（完全移籍）
森山公弥（18）←福岡Ｕ-18（新人）
GK
永石拓海（24）←C大阪（レンタル移籍）
【退団】
FW
木戸皓貴（25）→山形（完全移籍）
遠野大弥（21）→川崎（レンタル終了）
東家聡樹（23）→今治（レンタル移籍）
MF
鈴木 惇（31）→藤枝（完全移籍）
福満隆貴（28）→［Ｃ大阪→］千葉（レンタル終了後、C大阪から完全移籍）
増山朝陽（23）→神戸（レンタル終了）
松本泰志（22）→［広島→］Ｃ大阪（レンタル終了後、広島からレンタル移籍）
菊池大介（29）→［柏→］栃木（レンタル終了後、柏からレンタル移籍）
DF
篠原弘次郎（29）→松本（完全移籍）
藤井悠太（29）→群馬（完全移籍）
上島拓巳（23）→柏（レンタル終了）
GK
セランテス（31）→未定（契約満了）
※URU＝ウルグアイ、NED＝オランダ
文●中倉一志（フリーライター）
※『サッカーダイジェスト』１月28日号（同14日発売）より一部修正して転載。
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