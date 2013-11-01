【磐田】新シーズンのメンバーと背番号を発表！ 新加入の大津は「４」、残留の遠藤は…
カテゴリ：Jリーグ
2021年01月17日
遠藤は変わらず「50」
J２のジュビロ磐田が１月17日、新シーズンに挑むメンバーと背番号を発表した。
横浜から完全移籍の大津祐樹は「４」、注目の新助っ人ファビアン・ゴンザレスは「29」、レンタル延長で今季もサックスブルーを着る遠藤保仁は変わらず「50」のまま。その他の選手たちは以下のとおり。
2021年シーズンメンバー（★＝新加入選手）
１ GK 八田 直樹
２ MF 今野 泰幸
３ DF 大井 健太郎
４ FW 大津 祐樹★
５ DF 小川 大貴
８ MF 大森 晃太郎
９ FW 小川 航基
10 MF 山田 大記
11 FW ルキアン
13 MF 藤川 虎太朗
14 MF 松本 昌也
15 MF 伊藤 洋輝
17 MF 鈴木 雄斗★
19 FW 三木 直土
21 GK 杉本 大地
22 DF 中川 創
23 MF 山本 康裕
25 DF 森岡 陸★
27 FW 吉長 真優
28 MF 鹿沼 直生★
29 FW ファビアン ゴンザレス★
30 MF 清田 奈央弥
35 DF 鈴木 海音
36 GK 三浦 龍輝
38 DF 山本 義道
41 DF 加藤 智陽★
44 DF 大武 峻
50 MF 遠藤 保仁
構成●サッカーダイジェスト編集部
横浜から完全移籍の大津祐樹は「４」、注目の新助っ人ファビアン・ゴンザレスは「29」、レンタル延長で今季もサックスブルーを着る遠藤保仁は変わらず「50」のまま。その他の選手たちは以下のとおり。
2021年シーズンメンバー（★＝新加入選手）
１ GK 八田 直樹
２ MF 今野 泰幸
３ DF 大井 健太郎
４ FW 大津 祐樹★
５ DF 小川 大貴
８ MF 大森 晃太郎
９ FW 小川 航基
10 MF 山田 大記
11 FW ルキアン
13 MF 藤川 虎太朗
14 MF 松本 昌也
15 MF 伊藤 洋輝
17 MF 鈴木 雄斗★
19 FW 三木 直土
21 GK 杉本 大地
22 DF 中川 創
23 MF 山本 康裕
25 DF 森岡 陸★
27 FW 吉長 真優
28 MF 鹿沼 直生★
29 FW ファビアン ゴンザレス★
30 MF 清田 奈央弥
35 DF 鈴木 海音
36 GK 三浦 龍輝
38 DF 山本 義道
41 DF 加藤 智陽★
44 DF 大武 峻
50 MF 遠藤 保仁
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