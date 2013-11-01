【磐田】新シーズンのメンバーと背番号を発表！ 新加入の大津は「４」、残留の遠藤は…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2021年01月17日

遠藤は変わらず「50」

新シーズンのメンバーと背番号を発表。チームスローガンは『UNITE FOR WIN 集結せよ、勝利のために！』。写真：田中研治

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　J２のジュビロ磐田が１月17日、新シーズンに挑むメンバーと背番号を発表した。

　横浜から完全移籍の大津祐樹は「４」、注目の新助っ人ファビアン・ゴンザレスは「29」、レンタル延長で今季もサックスブルーを着る遠藤保仁は変わらず「50」のまま。その他の選手たちは以下のとおり。

2021年シーズンメンバー（★＝新加入選手）
１　GK　八田 直樹
２　MF　今野 泰幸
３　DF　大井 健太郎
４　FW　大津 祐樹★
５　DF　小川 大貴
８　MF　大森 晃太郎
９　FW　小川 航基
10　MF　山田 大記
11　FW　ルキアン
13　MF　藤川 虎太朗
14　MF　松本 昌也
15　MF　伊藤 洋輝
17　MF　鈴木 雄斗★
19　FW　三木 直土
21　GK　杉本 大地
22　DF　中川 創
23　MF　山本 康裕
25　DF　森岡 陸★
27　FW　吉長 真優
28　MF　鹿沼 直生★
29　FW　ファビアン ゴンザレス★
30　MF　清田 奈央弥
35　DF　鈴木 海音
36　GK　三浦 龍輝
38　DF　山本 義道
41　DF　加藤 智陽★
44　DF　大武 峻
50　MF　遠藤 保仁

構成●サッカーダイジェスト編集部
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