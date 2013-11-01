【磐田】新シーズンのメンバーと背番号を発表！ 新加入の大津は「４」、残留の遠藤は…

J２のジュビロ磐田が１月17日、新シーズンに挑むメンバーと背番号を発表した。



横浜から完全移籍の大津祐樹は「４」、注目の新助っ人ファビアン・ゴンザレスは「29」、レンタル延長で今季もサックスブルーを着る遠藤保仁は変わらず「50」のまま。その他の選手たちは以下のとおり。



2021年シーズンメンバー（★＝新加入選手）

１ GK 八田 直樹

２ MF 今野 泰幸

３ DF 大井 健太郎

４ FW 大津 祐樹★

５ DF 小川 大貴

８ MF 大森 晃太郎

９ FW 小川 航基

10 MF 山田 大記

11 FW ルキアン

13 MF 藤川 虎太朗

14 MF 松本 昌也

15 MF 伊藤 洋輝

17 MF 鈴木 雄斗★

19 FW 三木 直土

21 GK 杉本 大地

22 DF 中川 創

23 MF 山本 康裕

25 DF 森岡 陸★

27 FW 吉長 真優

28 MF 鹿沼 直生★

29 FW ファビアン ゴンザレス★

30 MF 清田 奈央弥

35 DF 鈴木 海音

36 GK 三浦 龍輝

38 DF 山本 義道

41 DF 加藤 智陽★

44 DF 大武 峻

50 MF 遠藤 保仁



構成●サッカーダイジェスト編集部