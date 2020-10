【J１採点＆寸評】札幌２-１湘南｜堂々２発の大卒ルーキー金子拓郎に最高評価！一方５連敗の湘南指揮官には厳しい評価

MF

7 ルーカス・フェルナンデス 6.5(75分OUT)

出場している間は終始、というわけではないものの、要所で敵陣深くまで突き進めるこの選手の存在は相手を怯ませた。



27 荒野拓馬 5.5(89分OUT)

積極的にボールに関わっていったが、不要なファウルなども含め、クオリティの部分はいまひとつ。



10 宮澤裕樹 6(75分OUT)

予測や動き出しのところでのスピードが不十分だったが、リスクマネジメントの意識が高く、粘り強くプレーした。



4 菅 大輝 5.5

時間が経つにつれて試合のリズムに乗っていったが、序盤からあまりいい形でボールに関わることができていなかった。