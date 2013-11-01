U-18日本代表のスペイン遠征メンバー19名が発表！選手権決勝を戦った静岡学園と青森山田からも選出

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェストWeb編集部

2020年01月20日

４日で３試合を戦う

選手権の決勝でともに先発フル出場を果たした青森山田の藤原（左）と静岡学園の田邉（右）。(C)SOCCER DIGEST

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　１月20日、JFA（日本サッカー協会）は、１月25日から２月２日にかけて行なわれる、U-18日本代表のスペイン遠征メンバーとスケジュールを発表した。

　第98回全国高校サッカー選手権の決勝の舞台に立ったふたりの２年生DFがメンバーに選出。優勝した静岡学園の右SB田邉秀斗と青森山田のCB藤原優大だ。また、ベスト４の帝京長岡からMFの田中克幸が、ベスト８の昌平からFWの小見洋太、その昌平と１回戦で対戦した興國のFW杉浦力斗などが高体連から選出された。

　また昨年ブラジルで行なわれたU-17ワールドカップに参加したメンバーでは、佐々木雅士、村上陽介、成岡輝瑠、田村蒼生、中野桂太、三戸舜介の６人が招集された。

　一行は、28日から始まるU-19コパ・デル・アトランティコに出場。28日にU-18メキシコ代表、翌29日にU-18スペイン代表と、31日にU-18スロバキア代表と対戦する。
 

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　U-18日本代表のスペイン遠征の招集メンバーは以下の通り。（選手名左側の数字は背番号）

GK
１　佐々木雅士（柏U-18）
12　東ジョン（名古屋U-18）

DF
２　藤原優大（青森山田）
３　村上陽介（大宮U-18）
４　中野伸哉（鳥栖U-18）
５　佐古真礼（東京Vユース）
15　田邉秀斗（静岡学園）
18　神橋良汰（川崎U-18）
19　大森理生（FC東京U-18）

MF
６　山内 翔（神戸U-18）
７　田村蒼生（柏U-18）
８　三戸舜介（JFAアカデミー福島U-18）
９　中野桂太（京都U-18）
10　成岡輝瑠（清水ユース）
13　藤井海和（流経大柏）
17　田中克幸（帝京長岡）

​​​​​​​FW
11　津久井匠海（横浜ユース）
16　小見洋太（昌平）
20　杉浦力斗（興國）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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