U-18日本代表のスペイン遠征メンバー19名が発表！選手権決勝を戦った静岡学園と青森山田からも選出
カテゴリ：日本代表
2020年01月20日
４日で３試合を戦う
１月20日、JFA（日本サッカー協会）は、１月25日から２月２日にかけて行なわれる、U-18日本代表のスペイン遠征メンバーとスケジュールを発表した。
第98回全国高校サッカー選手権の決勝の舞台に立ったふたりの２年生DFがメンバーに選出。優勝した静岡学園の右SB田邉秀斗と青森山田のCB藤原優大だ。また、ベスト４の帝京長岡からMFの田中克幸が、ベスト８の昌平からFWの小見洋太、その昌平と１回戦で対戦した興國のFW杉浦力斗などが高体連から選出された。
また昨年ブラジルで行なわれたU-17ワールドカップに参加したメンバーでは、佐々木雅士、村上陽介、成岡輝瑠、田村蒼生、中野桂太、三戸舜介の６人が招集された。
一行は、28日から始まるU-19コパ・デル・アトランティコに出場。28日にU-18メキシコ代表、翌29日にU-18スペイン代表と、31日にU-18スロバキア代表と対戦する。
第98回全国高校サッカー選手権の決勝の舞台に立ったふたりの２年生DFがメンバーに選出。優勝した静岡学園の右SB田邉秀斗と青森山田のCB藤原優大だ。また、ベスト４の帝京長岡からMFの田中克幸が、ベスト８の昌平からFWの小見洋太、その昌平と１回戦で対戦した興國のFW杉浦力斗などが高体連から選出された。
また昨年ブラジルで行なわれたU-17ワールドカップに参加したメンバーでは、佐々木雅士、村上陽介、成岡輝瑠、田村蒼生、中野桂太、三戸舜介の６人が招集された。
一行は、28日から始まるU-19コパ・デル・アトランティコに出場。28日にU-18メキシコ代表、翌29日にU-18スペイン代表と、31日にU-18スロバキア代表と対戦する。
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U-18日本代表のスペイン遠征の招集メンバーは以下の通り。（選手名左側の数字は背番号）
GK
１ 佐々木雅士（柏U-18）
12 東ジョン（名古屋U-18）
DF
２ 藤原優大（青森山田）
３ 村上陽介（大宮U-18）
４ 中野伸哉（鳥栖U-18）
５ 佐古真礼（東京Vユース）
15 田邉秀斗（静岡学園）
18 神橋良汰（川崎U-18）
19 大森理生（FC東京U-18）
MF
６ 山内 翔（神戸U-18）
７ 田村蒼生（柏U-18）
８ 三戸舜介（JFAアカデミー福島U-18）
９ 中野桂太（京都U-18）
10 成岡輝瑠（清水ユース）
13 藤井海和（流経大柏）
17 田中克幸（帝京長岡）
FW
11 津久井匠海（横浜ユース）
16 小見洋太（昌平）
20 杉浦力斗（興國）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
GK
１ 佐々木雅士（柏U-18）
12 東ジョン（名古屋U-18）
DF
２ 藤原優大（青森山田）
３ 村上陽介（大宮U-18）
４ 中野伸哉（鳥栖U-18）
５ 佐古真礼（東京Vユース）
15 田邉秀斗（静岡学園）
18 神橋良汰（川崎U-18）
19 大森理生（FC東京U-18）
MF
６ 山内 翔（神戸U-18）
７ 田村蒼生（柏U-18）
８ 三戸舜介（JFAアカデミー福島U-18）
９ 中野桂太（京都U-18）
10 成岡輝瑠（清水ユース）
13 藤井海和（流経大柏）
17 田中克幸（帝京長岡）
FW
11 津久井匠海（横浜ユース）
16 小見洋太（昌平）
20 杉浦力斗（興國）
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