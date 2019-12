【ラ・リーガ２部】香川真司が絶妙のリーガ初アシスト！次節は岡崎慎司との直接対決が実現

スペインのラ・リーガ2部は12月13~15日に第20節が行なわれた。4試合ぶりにスタメンで輝きを放ったのが、サラゴサの香川真司だ。ラシン・サンタンデール戦の開始19分だった。巧みな動き出しで後方からのロングフィードに反応し、絶妙のトラップでボールを収めると、左足で丁寧に落とす。これを主砲ルイス・スアレスが強烈なシュートでゴールに叩き込み、先制弾となった。日本代表MFは、これが嬉しいリーガ初アシストだ。このアシスト以外にも、ワンタッチパスやヘディングシュートで惜しい場面を作り出すなど、存在感を見せつけた香川は66分に途中交代。ホームのサポーターから拍手で送り出された。後半アディショナルタイムに1点を追加したサラゴサは2-0で勝利し、2連勝。ここ4試合で勝点10を積み上げ、6位から3位に浮上した。敵地でのミランデス戦に臨んだウエスカの岡崎慎司は3試合連続のベンチスタート。先制点を奪われた直後の62分にピッチに立ち、シュートチャンスもあったが決めきれなかった。チームも0-2で敗れ、5位に転落している。デポルティボの柴崎岳は故障のため、ベンチから外れた。また、エストレマドゥーラの山口瑠伊は、スコアレスドローに終わったマラガ戦に第2GKとしてベンチ入りしている。現地12月20~22日に開催される第21節の見どころは、何といってもウエスカ対サラゴサだ。岡崎慎司と香川真司の日本人対決に注目が集まる。柴崎岳は古巣のテネリフェ戦で故障から復帰できるか。●第20節の主な試合結果ミランデス 2-0 ウエスカデポルティボ 0-2 ポンフェラディーナサラゴサ 2-0 ラシン・サンタンデールエストレマドゥーラ 0-0 マラガ●第21節の主な対戦カード[12月20日]デポルティボ vs テネリフェ[12月21日]スポルティング・ヒホン vs エストレマドゥーラ[12月22日]ウエスカ vs サラゴサ■スペインサッカー ラ・リーガ2部毎節最大3試合放送・配信