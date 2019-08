世界No.1求人検索エンジン「Indeed(インディード)」の日本法人であるIndeed Japan株式会社が、世の中の“好きなことを仕事にしたい”と思う人々の仕事探しを応援するキャンペーン「夢も、愛も、検索できる」を、2019年8月5日(月)よりスタートした。



本キャンペーンでは、好きなことや夢に関わることのできる仕事は一つだけではなく、様々な関わり方があることを伝えるためにIndeedの検索結果をビジュアル化した特設Webサイトを開設。同時に、コンセプトムービーの公開や仕事検索体験イベントも実施する。



特設Webサイト上では、多くの人が夢見る職業として「サッカー」、「音楽」、「映画」の3つのテーマを取り上げ、関連した職業に従事する人々が集う“島”を描くことで、職業の多様性を表現。そのなかで今回、特にフォーカスしたのは、人気のスポーツであり、職業として携わりたいと思っている人も多いと考えられる「サッカー」だ。



特設Webサイトは、『Love Football? Search for it.』と名付けられ、サッカー仕事検索機能を設ける。サッカー好きが集う“島”上には、サッカー関連の仕事に従事するキャラクターが約600種類存在し、これは、実際にIndeed上で表示される、世の中で求人されている職業を元にしたものとのこと。これらのキャラクターをクリックすることで、各職業の現実の求人情報を検索することができるようになっている。



また、Jリーグのサッカーの試合会場において、実際に試合を観に来場する“サッカーを愛する”人々に向け、サッカーに関連する仕事がたくさんあること、夢を仕事にできる可能性について体感してもらうイベントを実施! 会場内に特設ブースを設け、ブースにお越しいただいた方に向けて特設Webページ『Love Football? Search for it』を使ってサッカーの仕事検索体験ができる。



なお、特設ブースは、2019年8月7日(水)に開催される「JリーグYBCルヴァンカップ/CONMEBOLスダメリカーナ 王者決定戦」(湘南ベルマーレ vs アトレチコ・パラナエンセ)の会場であるShonan BMW スタジアム平塚に設置してある。ぜひ、チェックしてもらいたい。



■“サッカー好きの仕事探し応援”のキャンペーン内容■



1. 特設Webサイト



『Love Football? Search for it.』 (8月5日公開)サッカーにまつわる約600件の仕事をビジュアル化した、サッカーを愛する人のための「サッカー仕事検索」用特設Webサイトの立ち上げ



【特設サイトURL】https://lovefootball-indeed.com



2. コンセプトムービー 『夢も、愛も、検索できる – サッカー編』 (8月5日公開)



引退後、サッカーとは全く関係のない職業についている元サッカー選手3名が、選手以外にも仕事として好きなサッカーに携わることのできる可能性に気づいていくWeb限定のコンセプトムービーの公開!→【YouTubeページURL】 https://youtu.be/puhG-WjFBX8



3. 検索体験イベント (8月7日開催)



実際にサッカーに関連した仕事検索が体験できるイベントを、「JリーグYBCルヴァンカップ/CONMEBOLスダメリカーナ 王者決定戦」にて開催Shonan BMW スタジアム平塚の6ゲートにあるイベントブースにお越しいただいた方はどなたでも参加いただけます。



日時:2019年8月7日(水) 16:00~20:30

場所:Shonan BMW スタジアム平塚(平塚競技場)