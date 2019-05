退団決定の本田圭佑にメルボルン・Vのファンからメッセージが続々！「ミランのスターが見られて感動」「ファンタスティックだった」

5月21日、オーストラリアAリーグのメルボルン・ヴィクトリーは、公式ツイッターで本田圭佑の今シーズン限りでの退団を発表した。



英語で「Thank you and all the best」というメッセージの後、「Keisukeの新天地での成功を祈っています!」と日本語で綴られている。



昨年8月にメキシコのパチューカから加入した本田は、12月から約1か月半故障で離脱したこともあり、23試合の出場にとどまったものの、8ゴール・7アシストを記録した。



チームはレギュラーシーズンが3位、ファイナルシリーズも準決勝敗退に終わり、連覇を達成することはできなかった。



残る試合はすでにグループステージ敗退が決まっているACLのサンフレッチェ広島戦のみ。22日にホームで開催されるこのゲームが、本田の最終戦となる。2節の広島戦ではゴールを奪っているだけに、地元ファンは最後の雄姿を楽しみにしていることだろう。



