「超クール！」「真夏に革ジャン？」本田圭佑のお洒落すぎる“最新私服”にファン反響！

本田自身は「Let's do a little by little(少しずつやっていこう)」との一文を添えた。現在はハムストリングを傷めており、Aリーグはここ3試合連続で欠場中。患部が珍しい部位であるため、いまだクラブは全治までの期間を明らかにしていない。



心配するファンからは「どうぞお大事に。焦らずに治して下さいね」「その通りです。少しずつ戻ってきてください」と励ましの言葉も多く寄せられている。