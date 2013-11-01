国内150枚限定！R・マドリー、ユーベなど4クラブの2018-19シーズン４thユニホームが登場！

カテゴリ：メガクラブ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年11月29日

EA SPORTS™「FIFA19」のゲーム内に登場するユニホームが限定発売

通常のモデルに比べ、遊び心満載な斬新な試みが施されたデザインに！

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　アディダスからエレクトロニック・アーツが展開するEA SPORTS™ 「FIFA19」のゲーム内に登場する４クラブの2018-19シーズン４thユニホームの限定販売を開始した。

　その４クラブはレアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッドの欧州屈指のビッグクラブだ。11月29日（木）23:00よりアディダス オンラインショップ、11月30日（金）からはサッカーショップKAMO 原宿店、ユーロスポーツ （ユーロスポーツの取扱はユベントスのみ）にて、国内150枚限定発売となり、各モデル11,000円（税別）。

　実際の試合で着用されることはないが、いつものイメージとは違う斬新なデザインのユニホームは、ファンならば激レアとなることは必至だ。

問い合わせ
アディダスグループお客様窓口
Tel：0570-033-033 （営業時間：月～金 9：30～18：00）
adidas ONLINE SHOP：https://shop.adidas.jp/football/euroclub/products/
アディダスフットボールtwitter公式アカウント：@adidasFTB_jp
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