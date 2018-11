イブラヒモビッチに激似のプロバスケット選手が書籍を出版！ ズバリ、タイトルは「俺はズラタンじゃない」

顔の似具合はかなりのもので、『Mirror』が、「ズラタン・イブラヒモビッチのドッペルゲンガーが、バスケ界のバイエルン・ミュンヘンにいた」と驚きを持って伝えたほど。さらに体格も195センチ・95キロのイブラヒモビッチに対し、ジェドビッチは198センチ・90キロと大差がない。



実際に当人と間違われることもしばしばあるようで、ジェドビッチは、バスケ界のヨーロッパ最高峰リーグ「EURO League」のインタビューで、とあるエピソードを明かしている。



「全ての人がそう言っているかは分からないけど、僕は今年の夏にパリで奇妙な体験をしたよ。通り過ぎる二人に一人が写真を撮って欲しいって求めてきたんだ。あと、今も髪の毛が伸びているせいか、毎日、誰かがインスタグラムやツイッターで僕のハッシュタグを入れてくれている。彼はバルカンの生まれだろ? 旧ユーゴスラビアの遺伝子を持っているから人々は僕に似ているって見ているんじゃないかな?」



そんなジェドビッチは、この思わぬ話題沸騰に乗じて、書籍を出版することを決めたという。そのタイトルは、ズバリ、『I AM NOT ZLATAN(俺はズラタンじゃない)』だ。



これは、2012年12月にイブラヒモビッチが出して、世界的なスマッシュヒットを記録した自伝本『I AM ZLATAN(俺はズラタン)』を模造したもので、ユニークなタイトリングだと言える。



ちなみにイブラヒモビッチに似ていることは嫌か?と聞かれたジェドビッチは、「そんなわけないだろ! これは素晴らしいことだよ」と陽気に答えている。