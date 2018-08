本田圭佑が実現したかった“理想”とは？ SNSの動画にファンは「意外すぎる」「こんな姿はじめて」と驚愕！

オーストラリア1部「Aリーグ」のメルボルン・ビクトリーに加入し、現在は10月の開幕に備えてトレーニングに励んでいる本田圭佑だが、自身のSNSに投稿した動画が反響を呼んでいる。



その投稿には、アメリカの学者であり詩人でもある、ウィリアム・アーサー・ウォードの有名な言葉、「If you can imagine it, you can achieve it.(想像できたなら、それは実現できる)」が記されていた。



では、本田が想像から実現したいことは何なのか? 答えは、動画の中にあった。



その内容は、本田が柔軟性を測定している様子を撮影したもの。足を揃えて床に座りった本田が、スタッフらしき人物に「このまま上半身を倒して、指先でできるだけ遠くまで伸ばして目盛りを押して」と指示される。



本田は指示通りに徐々に上半身を前に倒し、ぎこちなく指先を伸ばしていくが……。その間、ある特徴をもったキャラクターたちを頭に思い浮かべていたようだ。