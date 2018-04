【Ｊ１採点＆寸評】浦和０－０札幌｜中盤で存在感を示した遠藤航がMOM！ミシャ監督の采配も冴えた

5 槙野智章 6

「ピッチを離れれば父のよう」と慕う敵将の前で躍動。65分に迎えたCKからのヘディングは枠内に抑え込みたかった。



MF

27 橋岡大樹 6

対面した菅に仕事をさせず守備面では合格点だったが、前節の清水戦でアシストしたような攻撃面での貢献はできず。



15 長澤和輝 6(81分OUT)

遠藤と縦関係を作り、相手ボール時には果敢なプレス、マイボール時には攻撃へのつなぎで機能した。74分のミドルが決まればヒーローだった。



6 遠藤 航 7

MAN OF THE MATCH

数多くのインターセプトを成功させ、中盤の要として君臨。前に詰める3バックのサポートに入る位置も常に適切だった。