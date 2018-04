【ACL採点＆寸評】C大阪２-１済州｜FW顔負けの豪快ボレー！新戦力SBが圧巻パフォーマンス!!

[ACL5節]C大阪2-1済州/4月3日/長居



【チーム採点・寸評】

C大阪 6.5

カウンター時には少ないタッチでボールを前線に送り、流れが悪い時はセーフティにボールを蹴り出すなど、全員が状況に合わせて的確に判断。巧みに試合を運び、グループステージ突破のために大きな勝点3を獲得した。





【C大阪|採点・寸評】

GK

21 キム・ジンヒョン 6

21分のT・マルケスのミドル弾、27分のFKなどパンチのあるシュートをことごとく撥ね返し、最少失点に抑えた。チームに勢いをもたらす意味でも欠かせない働きだった。



DF

MAN OF THE MATCH

16 片山瑛一 7

CKを、ストライカーも顔負けの豪快なボレーで合わせ、加入後公式戦初ゴール。フィジカルを利した突破や空中戦は圧巻だった。



20 酒本憲幸 6

キャプテンマークを巻いて出場。福満とともにアタッカーを囲い込み、相手の攻撃を遅らせた。33歳のベテランらしい熟練の対応力が光った。



22 マテイ・ヨニッチ 6

出足の素早いチェックで助っ人FWに圧力をかけ、自由を奪取。押し込まれる時間帯でも焦ることなく冷静に振る舞い、最終ラインを締めた。



23 山下達也 6

気迫漲るタックルは見応えがあった。常に周囲に目を配り、的確にラインコントロールを欠かさなかった点も好印象だった。