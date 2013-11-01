【ACL】スタメン発表！ 川崎は家長が先発入り、一方の浦和は前線に武藤でもR・シルバでもなく…
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月23日
浦和は興梠、李とともに矢島が前線の一角に。
アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は８月23日、等々力陸上競技場で準々決勝１stレグの川崎フロンターレ対浦和レッズの一戦が、19時から行なわれる。
キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ホームの川崎は、リーグ戦でここ２試合連続でスタメン入りしていた家長昭博が先発入り。一方の浦和は、前線に興梠慎三、李忠成とともに矢島慎也が起用された。
両チームのスタメンは以下の通り。
川崎フロンターレ
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
３ 奈良竜樹
７ 車屋紳太郎
18 エウシーニョ
MF
５ 谷口彰悟
８ 阿部浩之
10 大島僚太
14 中村憲剛
21 エドゥアルド・ネット
41 家長昭博
FW
11 小林 悠
控え選手
GK
30 新井章太
DF
２ 登里享平
23 エドゥアルド
MF
６ 田坂祐介
16 長谷川竜也
19 森谷賢太郎
FW
９ 森本貴幸
浦和レッズ
GK
１ 西川周作
DF
２ マウリシオ
５ 槙野智章
６ 遠藤 航
MF
10 柏木陽介
18 駒井善成
22 阿部勇樹
38 菊池大介
39 矢島慎也
FW
20 李 忠成
30 興梠慎三
控え選手
GK
25 榎本哲也
MF
７ 梅崎 司
14 平川忠亮
16 青木拓矢
FW
８ ラファエル・シルバ
９ 武藤雄樹
19 オナイウ阿道
キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ホームの川崎は、リーグ戦でここ２試合連続でスタメン入りしていた家長昭博が先発入り。一方の浦和は、前線に興梠慎三、李忠成とともに矢島慎也が起用された。
両チームのスタメンは以下の通り。
川崎フロンターレ
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
３ 奈良竜樹
７ 車屋紳太郎
18 エウシーニョ
MF
５ 谷口彰悟
８ 阿部浩之
10 大島僚太
14 中村憲剛
21 エドゥアルド・ネット
41 家長昭博
FW
11 小林 悠
控え選手
GK
30 新井章太
DF
２ 登里享平
23 エドゥアルド
MF
６ 田坂祐介
16 長谷川竜也
19 森谷賢太郎
FW
９ 森本貴幸
浦和レッズ
GK
１ 西川周作
DF
２ マウリシオ
５ 槙野智章
６ 遠藤 航
MF
10 柏木陽介
18 駒井善成
22 阿部勇樹
38 菊池大介
39 矢島慎也
FW
20 李 忠成
30 興梠慎三
控え選手
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25 榎本哲也
MF
７ 梅崎 司
14 平川忠亮
16 青木拓矢
FW
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９ 武藤雄樹
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