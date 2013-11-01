【ACL】スタメン発表！ 川崎は家長が先発入り、一方の浦和は前線に武藤でもR・シルバでもなく…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月23日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

浦和は興梠、李とともに矢島が前線の一角に。

注目の前線のポジションに、川崎は家長を、浦和は矢島を起用した。

画像を見る

　アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は８月23日、等々力陸上競技場で準々決勝１stレグの川崎フロンターレ対浦和レッズの一戦が、19時から行なわれる。

　キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ホームの川崎は、リーグ戦でここ２試合連続でスタメン入りしていた家長昭博が先発入り。一方の浦和は、前線に興梠慎三、李忠成とともに矢島慎也が起用された。

　両チームのスタメンは以下の通り。

川崎フロンターレ
GK
１　チョン・ソンリョン

DF
３　奈良竜樹
７　車屋紳太郎
18　エウシーニョ

MF
５　谷口彰悟
８　阿部浩之
10　大島僚太
14　中村憲剛
21　エドゥアルド・ネット
41　家長昭博

FW
11　小林　悠

控え選手
GK
30　新井章太

DF
２　登里享平
23　エドゥアルド

MF
６　田坂祐介
16　長谷川竜也
19　森谷賢太郎

FW
９　森本貴幸

浦和レッズ
GK
１　西川周作

DF
２　マウリシオ
５　槙野智章
６　遠藤　航

MF
10　柏木陽介
18　駒井善成
22　阿部勇樹
38　菊池大介
39　矢島慎也

FW
20　李　忠成
30　興梠慎三

控え選手
GK
25　榎本哲也

MF
７　梅崎　司
14　平川忠亮
16　青木拓矢

FW
８　ラファエル・シルバ
９　武藤雄樹
19　オナイウ阿道

関連ワード
ACL
川崎
浦和

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 28626_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト８月24日号
    ８月10日発売     J1&J2全40クラブ
    夏の変化度チェック
    吉田麻也・独占インタビューに
    クラブダイジェストは鹿島！     詳細はこちら

  • 28894_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストVol.490
    ８月17日発売     ネイマール移籍の衝撃!!
    メガディールの舞台裏に迫る
    夏の「中間査定」「ラスト戦略」     詳細はこちら

  • 28552_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ８月８日発売     どこよりも早い決定版！
    2017-2018ヨーロッパサッカー
    選手名鑑     詳細はこちら

  • 26612_ext_01_0.jpg定価：1300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ６月８日発売     2016-2017 EUROPE SOCCER TODAY 完結編 詳細はこちら

  • 27686_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.21
    ７月12日発売     夏の決定版!!
    インターハイ選手名鑑
    男子出場全55チームを網羅
    1100選手の顔写真＆データ満載     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24