【ACL】スタメン発表！ 川崎は家長が先発入り、一方の浦和は前線に武藤でもR・シルバでもなく…

アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は８月23日、等々力陸上競技場で準々決勝１stレグの川崎フロンターレ対浦和レッズの一戦が、19時から行なわれる。



キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ホームの川崎は、リーグ戦でここ２試合連続でスタメン入りしていた家長昭博が先発入り。一方の浦和は、前線に興梠慎三、李忠成とともに矢島慎也が起用された。



両チームのスタメンは以下の通り。



川崎フロンターレ

GK

１ チョン・ソンリョン



DF

３ 奈良竜樹

７ 車屋紳太郎

18 エウシーニョ



MF

５ 谷口彰悟

８ 阿部浩之

10 大島僚太

14 中村憲剛

21 エドゥアルド・ネット

41 家長昭博



FW

11 小林 悠



控え選手

GK

30 新井章太



DF

２ 登里享平

23 エドゥアルド



MF

６ 田坂祐介

16 長谷川竜也

19 森谷賢太郎



FW

９ 森本貴幸



浦和レッズ

GK

１ 西川周作



DF

２ マウリシオ

５ 槙野智章

６ 遠藤 航



MF

10 柏木陽介

18 駒井善成

22 阿部勇樹

38 菊池大介

39 矢島慎也



FW

20 李 忠成

30 興梠慎三



控え選手

GK

25 榎本哲也



MF

７ 梅崎 司

14 平川忠亮

16 青木拓矢



FW

８ ラファエル・シルバ

９ 武藤雄樹

19 オナイウ阿道