【プーマ 2019SS POWER UP PACK】「FUTURE」＆「PUMA ONE」ギャラリー。着用プレーヤーとともに紹介！

2019年03月04日
PUMAプレーヤーズ (C)PUMA
「世界最高峰のCF」ケインを徹底分析。技術的、戦術的、メンタル的な強みとは？
大人気サッカーシミュレーションゲーム「ポケサカ」に“闘将”プジョールが再登場！
【公式SNS】取材現場から直ポスト。ツイッターに『サカダイ中の人』アカウント新設！ インスタでは未公開写真もアップしています
サッカーダイジェスト責任編集
2月9日発売
決定版がついに完成！
2019年 J1&J2&J3選手名鑑
55クラブを完全網羅
ハンディ版も同時発売！
サッカーダイジェスト3月14日号
2月28日発売
2019年シーズン
J1全18クラブの
ニューカマー
「取扱説明書」
ワールドサッカーダイジェスト
2月21日発売
2000年代生まれの
ニューヒーロー
新時代を牽引する
「ダイヤの原石」たち
高校サッカーダイジェストVol.27
1月18日発売
全47試合を完全網羅！
第97回全国高校選手権
決戦速報号
青森山田が２年ぶり制覇
>>広告掲載のお問合せ
日本スポーツ企画出版社Copyright（c）Nippon Sports Kikaku Publishing inc. All rights reserved.