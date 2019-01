【プーマ】バーチャルとリアリティを融合したコレクション『POWER UP PACK』が新登場。選手権関連番組で放送されるCM映像も公開

1月11日、グローバルスポーツブランドのプーマは、サッカースパイクの『FUTURE』と『PUMA ONE』の新コレクション『POWER UP PACK』を発表した。このコレクションは、現実世界のフットボールと仮想世界のフットボールを融合させたコレクションとなっている。発表にあわせて、プーマ フットボール公式 Instagram アカウントにて下記のイメージ動画が公開されている。こちらの映像は、1月12日に準決勝、そして1月14日に決勝を迎える、第97回全国高校サッカー選手権大会の関連TV番組内のCMとして放送されるので、ぜひチェックを!映像で表現されているとおり、サッカーゲームの画面上に現れスーパープレーを披露するバーチャルスーパーヒーローからインスパイアされたスパイクだ。バーチャルのサッカーゲームの世界では、「パワーアップ」するために、スペシャルなアイテムを見つけることによって最大値になったり、無敵のキャラクターになるのが一般的。しかし、プーマ プレーヤーは、コインやスター、ポイントなどを必要とすること無く、『POWER UP PACK』を装備することで、新たな高みへと導くプレーヤーへとパワーアップする!動画に登場している、アントワーヌ・グリエーズマンやルイス・スアレス、セルヒオ・アグエロ、ロメル・ルカク、マルコ・ロイス等のように、ゲームを変える力を手に入れよう。また、『POWER UP PACK』のラインナップ、『FUTURE 19.1』および 『PUMA ONE 19.1』には、レッドブラストとブルー アズールのカラーコンビネーションが採用されており、こちらのカラーコンビネーションも、テレビゲームやアーケードカルチャーの世界からインスパイアされている。販売は、プーマ取り扱いショップにて2019年1月15日(火)より開始の予定となっている。シューレースの通し方でフィットのカスタマイズを可能にする『NETFIT』システムが進化した、フューチャー・シリーズの2019最新モデル。カンガルーレザーとソック構造を融合したアッパーが最高の履き心地を提供する。究極のサッカースパイクを追求した、プーマ ワン・シリーズの2019最新モデル。