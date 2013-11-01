日本代表、タジキスタン戦スタメン発表！前線に浅野、古橋らを起用。CBは昌子＆中谷のコンビ

カタール・ワールドカップ・アジア２次予選の日本代表対タジキスタン代表は６月７日、パナソニックスタジアム吹田で19時30分のキックオフにて行なわれる。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表されている。 日本は６月３日のU-24日本代表戦から先発８人を入れ替えた。前線には負傷が伝えられている大迫勇也に代わり、浅野拓磨を起用。２列目には原口元気、南野拓実、古橋亨梧が入った。 日本代表のスタメンは以下の通り。

日本代表

GK

12権田修一（清水エスパルス）



DF

４昌子 源（ガンバ大阪）

19佐々木翔（サンフレッチェ広島）

20中谷進之介（名古屋グランパス）

22山根視来（川崎フロンターレ）



MF

８原口元気（ハノーファー／ドイツ）

11古橋亨梧（ヴィッセル神戸）

10南野拓実（サウサンプトン／イングランド）

13橋本拳人（ロストフ／ロシア）

21川辺 駿（サンフレッチェ広島）



FW

18浅野拓磨（無所属）





控えメンバー

GK

１川島永嗣（ストラスブール／フランス）

23シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）

24中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）



DF

２植田直通（ニーム・オリンピック／フランス）

３室屋 成（ハノーファー／ドイツ）

５長友佑都（マルセイユ／フランス）

６谷口彰悟（川崎フロンターレ）

16小川諒也（FC東京）



MF

７守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）

９鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

14伊東純也（ヘンク／ベルギー）

17坂元達裕（セレッソ大阪）



FW

15オナイウ阿道（横浜）

