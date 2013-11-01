日本代表、タジキスタン戦スタメン発表！前線に浅野、古橋らを起用。CBは昌子＆中谷のコンビ

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェストWeb編集部

2021年06月07日

19時30分キックオフ！

日本代表のタジキスタン戦スタメンが発表された。

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　カタール・ワールドカップ・アジア２次予選の日本代表対タジキスタン代表は６月７日、パナソニックスタジアム吹田で19時30分のキックオフにて行なわれる。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表されている。

　日本は６月３日のU-24日本代表戦から先発８人を入れ替えた。前線には負傷が伝えられている大迫勇也に代わり、浅野拓磨を起用。２列目には原口元気、南野拓実、古橋亨梧が入った。

　日本代表のスタメンは以下の通り。


 
日本代表
GK
12権田修一（清水エスパルス）

DF
４昌子 源（ガンバ大阪）
19佐々木翔（サンフレッチェ広島）
20中谷進之介（名古屋グランパス）
22山根視来（川崎フロンターレ）

MF
８原口元気（ハノーファー／ドイツ）
11古橋亨梧（ヴィッセル神戸）
10南野拓実（サウサンプトン／イングランド）
13橋本拳人（ロストフ／ロシア）
21川辺 駿（サンフレッチェ広島）

FW
18浅野拓磨（無所属）


控えメンバー
GK
１川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）
24中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）

DF
２植田直通（ニーム・オリンピック／フランス）
３室屋 成（ハノーファー／ドイツ）
５長友佑都（マルセイユ／フランス）
６谷口彰悟（川崎フロンターレ）
16小川諒也（FC東京）

MF
７守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
９鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
14伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17坂元達裕（セレッソ大阪）

FW
15オナイウ阿道（横浜）
 
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