日本代表、タジキスタン戦スタメン発表！前線に浅野、古橋らを起用。CBは昌子＆中谷のコンビ
カテゴリ：日本代表
2021年06月07日
19時30分キックオフ！
カタール・ワールドカップ・アジア２次予選の日本代表対タジキスタン代表は６月７日、パナソニックスタジアム吹田で19時30分のキックオフにて行なわれる。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表されている。
日本は６月３日のU-24日本代表戦から先発８人を入れ替えた。前線には負傷が伝えられている大迫勇也に代わり、浅野拓磨を起用。２列目には原口元気、南野拓実、古橋亨梧が入った。
日本代表のスタメンは以下の通り。
日本は６月３日のU-24日本代表戦から先発８人を入れ替えた。前線には負傷が伝えられている大迫勇也に代わり、浅野拓磨を起用。２列目には原口元気、南野拓実、古橋亨梧が入った。
日本代表のスタメンは以下の通り。
日本代表
GK
12権田修一（清水エスパルス）
DF
４昌子 源（ガンバ大阪）
19佐々木翔（サンフレッチェ広島）
20中谷進之介（名古屋グランパス）
22山根視来（川崎フロンターレ）
MF
８原口元気（ハノーファー／ドイツ）
11古橋亨梧（ヴィッセル神戸）
10南野拓実（サウサンプトン／イングランド）
13橋本拳人（ロストフ／ロシア）
21川辺 駿（サンフレッチェ広島）
FW
18浅野拓磨（無所属）
控えメンバー
GK
１川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）
24中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
DF
２植田直通（ニーム・オリンピック／フランス）
３室屋 成（ハノーファー／ドイツ）
５長友佑都（マルセイユ／フランス）
６谷口彰悟（川崎フロンターレ）
16小川諒也（FC東京）
MF
７守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
９鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
14伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17坂元達裕（セレッソ大阪）
FW
15オナイウ阿道（横浜）
GK
12権田修一（清水エスパルス）
DF
４昌子 源（ガンバ大阪）
19佐々木翔（サンフレッチェ広島）
20中谷進之介（名古屋グランパス）
22山根視来（川崎フロンターレ）
MF
８原口元気（ハノーファー／ドイツ）
11古橋亨梧（ヴィッセル神戸）
10南野拓実（サウサンプトン／イングランド）
13橋本拳人（ロストフ／ロシア）
21川辺 駿（サンフレッチェ広島）
FW
18浅野拓磨（無所属）
控えメンバー
GK
１川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）
24中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
DF
２植田直通（ニーム・オリンピック／フランス）
３室屋 成（ハノーファー／ドイツ）
５長友佑都（マルセイユ／フランス）
６谷口彰悟（川崎フロンターレ）
16小川諒也（FC東京）
MF
７守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
９鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
14伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17坂元達裕（セレッソ大阪）
FW
15オナイウ阿道（横浜）