セレッソ大阪のACLプレーオフ会場が決定！６月21日にタイのブリーラムスタジアムでメルボルン・シティと対戦

【グループJ】

①広州FC(中国) ②ポートFC(タイ) ③傑志(香港) ④東地区プレーオフ勝者



6月24日(木) 17:00/広州FC vs 東地区プレーオフ勝者

6月27日(日) 21:00/東地区プレーオフ勝者 vs 傑志

6月30日(水) 17:00/東地区プレーオフ勝者 vs ポートFC

7月3日(土) 17:00/ポートFC vs 東地区プレーオフ勝者

7月6日(火) 17:00/東地区プレーオフ勝者 vs 広州FC

7月9日(金) 17:00/傑志 vs 東地区プレーオフ勝者



※試合会場はすべてブリーラムスタジアム(タイ)

※時間はすべて現地時間



