「カッコいい！」「センスしかない」Jリーグが海外向けの最新PVを公開！ オシャレな出来栄えに国内外から反響！

4月30日、Jリーグは28日から展開されていた海外向けのプロモーションビデオを公式ツイッターで紹介。そのオシャレな出来栄えに、国内外のファンから絶賛の声が寄せられている。



Jリーグは、2021年シーズンで発足から29年目を迎えた。1993年には10クラブでスタートしたリーグも、現在はJ1・J2・J3と3つのカテゴリーに分かれ、加盟するクラブ数は57にまで拡大した。



近年では持続的な発展を目指し、東南アジアを中心に海外へ向けた戦略強化も行なうJリーグが、28日には英語版の公式ツイッターと公式YouTubeチャンネルで、「20J1 Played in Japan、Made by the World:J.LEAGUE kits around the world」と題したプロモーションビデオを公開している。