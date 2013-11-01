選手権優秀選手39名を発表！激闘の決勝を戦った山梨学院と青森山田からは７人ずつ選出！

第99回全国高校選手権大会の決勝、山梨学院対青森山田が１月13日に行なわれ、前者がPK戦の末に勝利を収め、11年ぶり２度目の制覇を果たした。 高体連は、大会終了後に選手権の優秀選手39人を発表。優勝の山梨学院からは守護神の熊倉匠や決勝で同点ゴールを挙げた野田武瑠ら７人、準優勝の青森山田からもキャプテンの藤原優大や、大会５ゴールで得点王の安斎颯馬ら７人が選出された。 高体連選出の大会優秀選手38名は以下の通り。

【GK】３名

韮澤 廉（青森山田／３年）

藤井陽登（矢板中央／２年）

熊倉 匠（山梨学院／３年）



【DF】13名

内田陽介（青森山田／３年）

タビナス・ポール・ビスマルク（青森山田／３年）

藤原優大（青森山田／３年）

新倉礼偉（矢板中央／３年）

小澤亮太（昌平／３年）

木内拓海（市立船橋／３年）

石田侑資（市立船橋／３年）

長田京兵（市立船橋／３年）

井上太聖（堀越／３年）

一瀬大寿（山梨学院／３年）

板倉健太（山梨学院／３年）

孝井捺希（富山一／３年）

飯田晃明（丸岡／３年）



【MF】16名

宇野禅斗（青森山田／２年）

安斎颯馬（青森山田／３年）

松木玖生（青森山田／２年）

大畑凜生（矢板中央／２年）

荒井悠汰（昌平／１年）

須藤直輝（昌平／３年）

谷口航大（山梨学院／２年）

新井爽太（山梨学院／３年）

川上航立（帝京長岡／３年）

廣井蘭人（帝京長岡／１年）

鈴木淳之介（帝京大可児／２年）

小宅空大（帝京大可児／３年）

松井治輝（神戸弘陵／３年）

青木俊輔（東福岡／3年）

吉田陣平（佐賀東／２年）

永吉飛翔（神村学園／３年）



【FW】７名

野田武瑠（山梨学院／３年）

久保壮輝（山梨学院／３年）

酒匂駿太（帝京長岡／3年）

葛岡孝大（帝京長岡／3年）

木原 励（京都橘／２年）

崎山友太（米子北／３年）

福田師王（神村学園／１年）



構成●サッカーダイジェストWeb編集部