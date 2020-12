【天皇杯｜５回戦結果】Honda FCはAT弾で筑波大に逆転勝利！福山シティFCは今大会４度目の完封勝利で準々決勝へ

5回戦のもう1試合は、Honda FCと筑波大が激突した。先手を取ったのは筑波大だった。4回戦をアディショナルタイムの同点弾で追いつき、延長戦のゴールで高知ユナイテッドSCを3-2で下した勢いそのままに、立ち上がりのピンチをGK櫻庭立樹のファインセーブで凌ぐと、22分に敵陣深くでのボール奪取から、最後は走り込んだ瀬良俊太がニアサイドを破る強烈なシュートを決め先制に成功する。



一方のHondaも反撃。64分に石田和希のゴールで同点とすると、アディショナルタイムに決勝弾が生まれる。交代出場のMF佐々木俊輝がペナルティエリア内右で受けると、冷静に相手DFをかわしてシュートを放ちネットを揺らす。佐々木の逆転弾でゲームをひっくり返した。その後も筑波大の反撃を凌ぎ切り2-1で逆転勝ち。12月23日に行なわれる準々決勝でJ2王者の徳島ヴォルティスと対戦する。



天皇杯5回戦の結果と今後の予定は以下の通り。



福井ユナイテッドFC0-3福山シティFC

Honda FC2-1筑波大



準々決勝:12月23日

秋田 vs 福山シティFC

徳島 vs Honda FC



準決勝:12月27日

川崎 vs (秋田×福山シティFC)の勝者

G大阪 vs (徳島×Honda FC)の勝者



決勝:2021年1月1日



構成●サッカーダイジェストWeb編集部