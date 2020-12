【J１採点＆寸評】仙台０-０湘南｜MOMは低調な仙台で１人輝いた若きDF！ホーム未勝利で退任、木山監督の評価は？

[J1リーグ34節]仙台0-0湘南/12月19日(土)/ユアスタ



【チーム採点・寸評】

仙台 5.5

前半はここ2試合の好調が嘘のような低調さ。なんとか前半無失点に抑え、後半3-4-3に布陣変更してからはある程度決定機を作れたが決めきれず、ホーム未勝利17位でシーズンを終えた。



【仙台|採点・寸評】

GK

27 ヤクブ・スウォビィク 6.5

安定したシュートストップを見せ続けて、多くのピンチがありながらも無失点に抑えた。前半と後半で布陣が変わったが、大きな問題なく試合を進めることができた。



DF

3 飯尾竜太朗 5(HT OUT)

簡単にボールロストする場面が多く、クロスボールやパスも精度を欠いた。対面の畑のドリブル突破への対応にも苦慮し、前半交代もやむなしの出来。



MAN OF THE MATCH

31 照山颯人 6.5

4バックでも3バックでも常に落ち着いた対応を見せ、プレースキックの時には積極的にシュートを放った。後半3バックの右サイドに入った時にも精度の高いクロスを見せ、低調なチームのなか1人輝いた。



23 シマオ・マテ 6

前半はややラインを下げすぎてピンチを招く場面があったが、対人守備の強さは見せ続け、後半は力強いボール奪取から攻撃につなげる場面もあり、無失点に貢献した。



4 蜂須賀孝治 5.5

守備ではゴール前最後のところで身体を張って、ピンチを防ぐ場面が見られた。しかし攻撃ではいつものようなクロスボールの鋭さは見られなかった。



