「iPadで何を見ているんだ？」モウリーニョが公開した“機内ショット”にファン興奮！「自分のドキュメンタリーを…」

トッテナムのジョゼ・モウリーニョ監督が現地時間28日、自身のインスタグラムを更新。フライト中のショットを公開し、話題になっている。



韓国代表FWソン・フンミンの得点ランクトップとなる8ゴールの活躍などもあり、現在プレミアリーグでは、首位と2ポイント差の5位と調子が上向きなトッテナム。現地時間29日には、ヨーロッパリーグ(EL)のグループステージ第2節で、日本代表MF三好康児が所属するアントワープ(ベルギー)との敵地での決戦が控えている。



その大一番を前に、指揮官はSNSに1枚の写真をアップ。披露したのは、ベルギーへ向かう機内での自身の姿だ。「One more flight, one more movie, one more europaleague match(もう1つのフライト、もう1つの映画、もう1つのELの試合)」と綴った57歳のポルトガル人監督は、ポップコーンを食べながらタブレッドで映画鑑賞と、リラックスした様子を見せている。



この投稿には、数多くのファンが反応。次のような熱烈なコメントや質問が世界中から寄せられている。



