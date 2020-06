「超クールだね」「かわいい」札幌チャナティップと映画キャラの２ショットに反響！ クラブ通訳の身長いじりに…

14日の新たな投稿では、「May the force be with you(フォースが共にあらんことを)」という映画『スター・ウォーズ』の名セリフとともに、劇中に登場するキャラクター・ヨーダの等身大フィギュアと撮影した写真を公開している。



この写真には、札幌で英語の通訳を担当するハリー・ビッソル氏も反応。「ヨーダの方が君より背が高いと思っていた」とのいじりに、チャナティップは「でも今はヨーダより背が高いよ」と返している。



また、母国や日本のファンからも「ハンサムですごいかわいい!」「かっこいい」「超クールだね」など多くの絶賛のコメントが寄せられており、国内外で反響を呼んでいる。



構成●サッカーダイジェストWeb編集部