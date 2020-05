“Jリーグの日”に懐かしの開幕５試合をライブ配信！マイヤーの伝説のゴールからスターたちの競演が蘇る!!

【JリーグTV「原さんと一緒におうちでJ リーグ」ライブ配信概要】



■配信日時

・2020年5月15日(金)18:45~21:00(予定)

1993Jリーグサントリーシリーズ第1節 ヴェルディ川崎 vs 横浜マリノス(1993/5/15)



・2020年5月16日(土)10:00~12:00(予定)

1993Jリーグサントリーシリーズ第1節 ガンバ大阪 vs 浦和レッドダイヤモンズ(1993/5/16)



・2020年5月16日(土)12:00~14:00(予定)

1993Jリーグサントリーシリーズ第1節 横浜フリューゲルス vs 清水エスパルス(1993/5/16)



・2020年5月16 日(土)14:00~16:00(予定)

1993Jリーグサントリーシリーズ第1節 サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド市原(1993/5/16)



・2020年5月16 日(土)16:00~18:00(予定)

1993Jリーグサントリーシリーズ第1節 鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパスエイト(1993/5/16)



※配信時間は変更になる場合があります。



構成●サッカーダイジェスト編集部