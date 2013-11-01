【FC東京】豪華なコンテンツが満載。ゴールデンウィークに『青赤STAY HOME週間』を開催
カテゴリ：Jリーグ
2020年04月30日
武藤嘉紀や長友佑都も登場!!
クラブのホームぺージで発表された概要は下記のとおり。
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◇プレゼントキャンペーンはこちら
▷5月2日(土)
16:00～(30分程度) 矢島輝一の紹介しちゃお＜LIVE配信／Instagram＞
18:00～(45分程度) SPECIAL TALK ROOMモリゲ＆よっち＜LIVE配信／Instagram＞
19:00～(45分程度) Nao’s Bar①＜LIVE配信／Instagram or YouTube＞
▷5月3日(日祝)／憲法記念日
11:00～(45分程度) さあ人生勉強のお時間です！教えて洋次郎さん＜LIVE配信／YouTube＞
13:00～(90分程度) シーズンDVD(2018ver.)鑑賞会 with石川CC＜LIVE配信／YouTube＞
16:00～(45分程度) NEXT TOKYO GENERATIONが答えます！＜LIVE配信／YouTube＞
19:00～(45分程度) 矢島輝一のLIVEで聞いちゃお＜LIVE配信／YouTube＞
21:00～(30分程度) SPECIAL TALK ROOM ニュウ＆ユウト＜LIVE配信／YouTube＞
▷5月4日(月祝)／青赤の日！
9:00公開 青赤ワークアウト①＜収録／Twitter＞
14:00～(45分程度) KEIGOのお部屋(水沼選手・清武選手)＜LIVE配信／YouTube＞
16:00～(45分程度) 永井のガヤがLIVEですみません＜LIVE配信／YouTube＞
19:00～(45分程度) Nao’s Bar②＜LIVE配信／YouTube＞
▷5月5日(火祝)／こどもの日
11:00～(45分程度) さあ人生勉強のお時間です！教えて大輝さん！＜LIVE配信／YouTube＞
13:00～(45分程度) 三田×安部 スクール生の質問に答えます！＜LIVE配信／YouTube＞
16:00～(45分程度) AOAKA SAMURAIが答えます！＜LIVE配信／YouTube＞
18:00～(45分程度) Nao’s Bar③＜LIVE配信／Instagram or YouTube＞
19:00～(120分程度) ニュウ＆カジと見よう「2008東京ダービー」＜LIVE配信／YouTube＞
▷5月6日(水休)／振替休日
9:00公開 青赤ワークアウト②＜収録／Twitter＞
16:00～(45分程度) 永井のガヤを聞いちゃおLIVE＜LIVE配信／YouTube＞
19:00～(45分程度) 初タイトルを獲得した2004年を振り返ろう＜LIVE配信／YouTube＞
※LIVE配信の終了時間は目安です。
※配信時間・配信方法・出演者は予告なく変更となる可能性がございます。
▷矢島輝一の紹介しちゃお＜LIVE＞
・内容：選手会長 矢島輝一選手が、おススメのFC東京グッズを紹介！
・実施日時：5月2日(土) 16:00～(30分程度)
・配信方法：Instagram LIVE
・内容：森重真人選手が、2014・2015シーズン東京でともにプレーをした武藤嘉紀選手をゲストに迎え語ります！
・実施日時：5月2日(土) 18:00～(45分程度)
・配信方法：森重選手(@masatomorishige)・武藤選手(@yoshinori_muto_09)の公式Instagram
※FC東京公式InstagramでもミラーリングLIVE配信を予定しています。
・内容：石川直宏クラブコミュニケーターが様々なゲストを迎え語りつくします！
・実施日時
①5月2日(土) 19:00～(45分程度)
②5月4日(月祝) 19:00～(45分程度)
③5月5日(火祝) 18:00～(45分程度)
※ゲスト・配信方法の詳細は決まり次第お知らせいたします。
・内容：若手選手が髙萩洋次郎選手に普段聞けないことを聞いちゃいます！
・出演：髙萩洋次郎、宮崎幾笑、原大智、内田宅哉、平川怜、品田愛斗
・実施日時：5月3日(日祝) 11:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
・内容：『2018 SEASON REVIEW DVD』の「20周年記念OBマッチ」「石川CCのFC東京20周年探訪」を石川CCと一緒に鑑賞します。
・実施日時：5月3日(日祝) 13:00～(90分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
・内容：渡辺剛選手、波多野豪選手、田川亨介選手がみなさんの質問に答えます！
・実施日時：5月3日(日祝) 16:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
▷矢島輝一のLIVEで聞いちゃお＜LIVE＞
・内容：人気企画「矢島輝一の聞いちゃお」をLIVEで実施！誰に聞いちゃうかは当日のお楽しみ！
・実施日時：5月3日(日祝) 19:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
・内容：羽生直剛クラブコミュニケーターが、長友佑都選手(ガラタサライSK所属)をゲストに迎え語ります。
・実施日時：5月3日(日祝) 21:00～(30分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
・内容：選手が自宅で行っている、公式トレーニング「青赤ワークアウト」を公開！
・実施日時
①5月4日(月祝) 9:00公開
②5月6日(水休) 9:00公開
・配信方法：Twitter
・内容：東慶悟選手がスペシャルゲスト水沼宏太選手(横浜FM 所属)と清武弘嗣選手(C大阪 所属)を迎えてトークショーを実施！
・スペシャルゲスト
①水沼宏太選手：横浜F・マリノス所属。東選手とは2016・2017シーズンに東京でともにプレー。
②清武弘嗣選手：セレッソ大阪所属。東選手が大分トリニータ所属時の2008シーズンにともにプレー。
・実施日時：5月4日(月祝) 14:00～(45分程度)
・配信方法：Instagram LIVE
・内容：人気企画「永井のガヤがすみません」をLIVEで実施！ゲストは当日のお楽しみ！
・実施日時：5月4日(月祝) 16:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
・内容：若手選手が丹羽大輝選手に普段聞けないことを聞いちゃいます！
・出演：丹羽大輝、中村拓海、野澤大志ブランドン、木村誠二、バングーナガンデ佳史扶
・実施日時：5月5日(火祝) 11:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
・内容：アカデミー出身の三田選手、安部選手がスクール生から寄せられた質問に答えます！
・実施日時：5月5日(火祝) 13:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
▷AOAKA SAMURAIが答えます！＜LIVE＞
・内容：室屋成選手、永井謙佑選手、橋本拳人選手がみなさんの質問に答えます！
・実施日時：5月5日(火祝) 16:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
▷ニュウ＆カジと見よう「2008東京ダービー」＜LIVE＞
・内容：『2008 J1第6節 東京ヴェルディvsFC東京』をDAZNにてRe-LIVE配信が行われます。配信にあわせて、羽生直剛クラブナビゲーターと梶山陽平コーチが試合を見ながらトークします！
・実施日時：5月5日(火祝) 19:00～(120分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信(試合のRe-LIVEはDAZNにて行われます)
◇DAZNへの加入はこちら
・内容：人気企画「永井のガヤがすみません」と「矢島輝一の聞いちゃお」のコラボが実現！
・実施日時：5月6日(水休) 16:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
・内容：2004シーズンの戦いとクラブ初のタイトルを獲得したナビスコカップについて、当時在籍し、スタッフとしてクラブに在籍しているOBが語ります！
※出演者は決まり次第ご案内いたします。
・実施日時：5月6日(水休) 19:00～(45分程度)
・配信方法：YouTube LIVE配信
□青赤STAY HOME週間『Twitterキャンペーン』
豪華プレゼントがあたるTwitterキャンペーンを実施いたします！みんなで投稿してSNSも青赤に染めよう！
※アカウント非公開設定の方は抽選の対象外となります。
※未成年者の方は保護者の同意を得てご参加ください。
①5/5はこどもの日！東京ドロンパおえかきチャレンジ！
・内容：東京ドロンパの絵を描いてTwitterで投稿しよう！
・参加方法：
<STEP1> FC東京の公式Twitter(@fctokyoofficial)をフォロー
<STEP2> [#青赤STAYHOME週間][#東京ドロンパおえかき]を付けて描いた絵を投稿
・締切り：5月4日(月祝)23:59まで
・当選者：東京ドロンパが当選者3名を選定いたします！
・プレゼント内容：東京ドロンパのサイン入り「東京ドロンパ」グッズ
・当選発表：5月5日(火祝)「こどもの日」の18:00に公式Twitterにて発表いたします。
※当選発表後、当選者の方にはDMに景品授受についてご連絡いたします。
②教えて！あなたの青赤グッズ！
あなた自慢の青赤グッズを紹介してください！思い出の青赤グッズ、観戦時の青赤コーデ、普段使いしているさりげない青赤グッズ、などたくさんの投稿をお待ちしています！
・参加方法：
<STEP1> FC東京の公式Twitter(@fctokyoofficial)をフォロー
<STEP2> [#青赤STAYHOME週間][#自慢の青赤グッズ]を付けて自慢の青赤グッズを投稿
・締切り：5月5日(火祝)23:59まで
・当選者：
石川CCが選ぶ「ナオ賞」、矢島輝一選手が選ぶ「きいち賞」、東京ドロンパが選ぶ「東京ドロンパ賞」をそれぞれ発表いたします。
・プレゼント内容：
「ナオ賞」・・・石川CCサイン入りグッズ
「きいち賞」・・・矢島輝一選手提供サイン入りトレーニングウエア
「東京ドロンパ賞」・・・東京ドロンパからの直筆メッセージ
・当選発表：5月6日(水休) 18:00 公式Twitterにて発表いたします。
※当選発表後、当選者の方にはDMに景品授受についてご連絡いたします。
その他、選手のおうち紹介動画・ドロンパのおえかきクイズ、なども実施予定！
期間中、FC東京の公式SNSをおうちでチェックして楽しもう！
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