「カッコ良すぎ！」「主演で映画を…」本田圭佑のストイックなトレーニング動画に国内外から大反響！

ボタフォゴに所属する本田圭佑が4月19日、自身のSNSを更新。ツイッターとインスタグラムでトレーニング中の映像を編集した動画を公開して話題を呼んでいる。



「Hi Everyone! Come to my world and workout with me together.(こんにちは、皆さん!僕の世界に来て、一緒にワークアウトしよう)」と綴った本田は、併せて約1分40秒の編集動画を投稿。軽快なヒップホップ音楽をバックに、日々のフィットネスエクササイズを中心としたトレーニング風景の映像を公開している。

