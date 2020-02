「恵まれてたな」「体重罰金えぐかったな」19歳DF菅原由勢、７月にオランダ１部AZ完全移籍へ！

名古屋の公式HP上で、菅原はサポーターへ長文のメッセージを発表。クラブやサポーターへの感謝を述べたうえで、最後に古巣となる名古屋へエールを送っている。



「最後に、これからは名古屋で育った選手として応援していただけると嬉しく思います。僕はこの名古屋グランパスを心から愛していますし、応援しています。それではまた名古屋で会いましょう。いや、オランダに来ていただいても構いません。むしろ大歓迎です。See you again my lovers and Good luck to win the Champion!」



なお、AZ側からも菅原の買い取りについて公式HP上で発表され、契約は2025年までと報告されている。



そして発表後、菅原は自身のインスタグラムを更新。「仲間に恵まれた」「体重罰金えぐかったな」などの率直な気持ちとともに、名古屋のサポーターへ感謝を伝えている。



