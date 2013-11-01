【移籍動向一覧】J１・J２・J３ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／12現在）

J１移籍動向一覧



完＝完全移籍 レ＝レンタル移籍 復＝レンタル復帰

大＝大卒ルーキー 高＝高卒ルーキー 昇＝下部組織からの昇格

満＝契約満了 了＝レンタル終了 引＝引退



●北海道コンサドーレ札幌 監督：ペトロヴィッチ IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 MF 大 金子拓郎（21） 日本大 MF 大 高嶺朋樹（21） 筑波大 DF 大 田中駿汰（21） 大阪体育大 GK 大 中野小次郎（20） 法政大

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先

●ベガルタ仙台 監督：渡邉 晋（退任）→ IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 GK 昇 小畑裕馬（17） 仙台ユース

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先

●鹿島アントラーズ 監督：大岩 剛（退任）→ IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 FW 大 上田綺世（20） 法政大※今季途中から鹿島加入 FW 高 染野唯月（18） 尚志高 MF 高 荒木遼太郎（18） 東福岡高 MF 高 松村優太（18） 静岡学園高 GK 昇 山田大樹（17） 鹿島ユース

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先



●浦和レッズ 監督：大槻 毅 IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 MF 大 大久保智明（20） 中央大 MF 高 武田英寿（18） 青森山田高

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先 DF 満 森脇良太（33） GK 満 岩舘 直（31）



●FC東京 監督：長谷川健太 IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 MF 大 紺野和也（21） 法政大 MF 大 安部柊斗（21） 明治大 DF 大 中村帆高（22） 明治大 DF 昇 木村誠二（18） FC東京U-18 DF 昇 バングーナガンデ佳史扶（18） FC東京U-18

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先 FW 了 ナッタウット（22） バンコク・ユナイテッド/タイ MF 満 ユ・インス（24）

●川崎フロンターレ 監督：鬼木 達 IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 FW 大 旗手怜央（22） 順天堂大 FW 昇 宮城 天（18） 川崎U-18 MF 大 イサカ・ゼイン（22） 桐蔭横浜大 MF 大 三笘 薫（22） 筑波大 MF 昇 有田恵人（18） 川崎U-18 DF 大 神谷凱士（22） 東海学園大

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先

●横浜F・マリノス 監督：アンジェ・ポステコグルー IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 FW 昇 ブラウンノア賢信（18） 横浜ユース MF 昇 松田詠太郎（18） 横浜ユース DF 昇 池田 航（18） 横浜ユース GK 大 オビ・パウエル・オビンナ（21） 流通経済大

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先 DF 引 栗原勇蔵（36） GK 満 杉本大地（26）

●湘南ベルマーレ 監督：浮島 敏 IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 FW 高 若月大和（17） 桐生一高 DF 大 舘 幸希（22） 日本大 DF 高 畑 大雅（17） 市立船橋高

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先



●松本山雅FC 監督：反町康治→布啓一郎 IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 MF 高 村越凱光（18） 飯塚高 MF 高 山田真夏斗（18） 立正大淞南高 DF 大 三ッ田啓希（22） 中央大

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先 FW 満 高崎寛之（33） MF 満 岩上祐三（30） DF 満 飯田真輝（34）

●清水エスパルス 監督：篠田善之 IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 FW 昇 川本梨誉（18） 清水ユース FW 高 栗原イブラヒムジュニア（18） 三菱養和ユース MF 高 鈴木唯人（17） 市立船橋高 MF 昇 ノリエガ・エリック（18） 清水ユース

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先

●ジュビロ磐田 監督：フェルナンド・フベロ IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 FW 高 吉長真優（18） 成立学園高 FW 昇 三木直土（18） 磐田U-18 MF 昇 清田奈央弥（18） 磐田U-18

OUT Pos. 名前（年齢） 移籍先 FW 満 川又堅碁（30） FW 満 大久保嘉人（37） DF 満 森下 俊（33）

●名古屋グランパス 監督：マッシモ・フィッカデンティ IN Pos. 名前（年齢） 最終所属 MF 大 児玉駿斗（21） 東海学園大 DF 昇 石田凌太郎（17） 名古屋U-18 DF 高 吉田 晃（18） 九州国際大付高 GK 昇 三井大輝（18） 名古屋U-18