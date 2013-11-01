【移籍動向一覧】J１・J２・J３ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／12現在）

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2020年02月20日

J１移籍動向一覧（12月12日現在）

J１移籍動向一覧

完＝完全移籍　レ＝レンタル移籍　復＝レンタル復帰　
大＝大卒ルーキー　高＝高卒ルーキー　昇＝下部組織からの昇格
満＝契約満了　了＝レンタル終了　引＝引退
 
●北海道コンサドーレ札幌　　監督：ペトロヴィッチ
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
MF 金子拓郎（21） 日本大
MF 高嶺朋樹（21） 筑波大
DF 田中駿汰（21） 大阪体育大
GK 中野小次郎（20） 法政大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       
   
●ベガルタ仙台　　監督：渡邉 晋（退任）→
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
GK 小畑裕馬（17） 仙台ユース
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       
   
●鹿島アントラーズ　　監督：大岩 剛（退任）→
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 上田綺世（20） 法政大※今季途中から鹿島加入
FW 染野唯月（18） 尚志高
MF 荒木遼太郎（18） 東福岡高
MF 松村優太（18） 静岡学園高
GK 山田大樹（17） 鹿島ユース
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       

●浦和レッズ　　監督：大槻 毅
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
MF 大久保智明（20） 中央大
MF 武田英寿（18） 青森山田高
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
DF 森脇良太（33）  
GK 岩舘 直（31）  
 

●FC東京　　監督：長谷川健太
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
MF 紺野和也（21） 法政大
MF 安部柊斗（21） 明治大
DF 中村帆高（22） 明治大
DF 木村誠二（18） FC東京U-18
DF バングーナガンデ佳史扶（18） FC東京U-18
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
FW ナッタウット（22） バンコク・ユナイテッド/タイ
MF ユ・インス（24）  
 
●川崎フロンターレ　　監督：鬼木 達
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 旗手怜央（22） 順天堂大
FW 宮城 天（18） 川崎U-18
MF イサカ・ゼイン（22） 桐蔭横浜大
MF 三笘 薫（22） 筑波大
MF 有田恵人（18） 川崎U-18
DF 神谷凱士（22） 東海学園大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       
 
●横浜F・マリノス　　監督：アンジェ・ポステコグルー
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW ブラウンノア賢信（18） 横浜ユース
MF 松田詠太郎（18） 横浜ユース
DF 池田 航（18） 横浜ユース
GK オビ・パウエル・オビンナ（21） 流通経済大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
DF 栗原勇蔵（36）  
GK 杉本大地（26）  
 
●湘南ベルマーレ　　監督：浮島 敏
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 若月大和（17） 桐生一高
DF 舘 幸希（22） 日本大
DF 畑 大雅（17） 市立船橋高
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       

●松本山雅FC　　監督：反町康治→布啓一郎
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
MF 村越凱光（18） 飯塚高
MF 山田真夏斗（18） 立正大淞南高
DF 三ッ田啓希（22） 中央大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
FW 高崎寛之（33）  
MF 岩上祐三（30）  
DF 飯田真輝（34）  
 
●清水エスパルス　　監督：篠田善之
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 川本梨誉（18） 清水ユース
FW 栗原イブラヒムジュニア（18） 三菱養和ユース
MF 鈴木唯人（17） 市立船橋高
MF ノリエガ・エリック（18） 清水ユース
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       
 
●ジュビロ磐田　　監督：フェルナンド・フベロ
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 吉長真優（18） 成立学園高
FW 三木直土（18） 磐田U-18
MF 清田奈央弥（18） 磐田U-18
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
FW 川又堅碁（30）  
FW 大久保嘉人（37）  
DF 森下 俊（33）  
 
●名古屋グランパス　　監督：マッシモ・フィッカデンティ
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
MF 児玉駿斗（21） 東海学園大
DF 石田凌太郎（17） 名古屋U-18
DF 吉田 晃（18） 九州国際大付高
GK 三井大輝（18） 名古屋U-18
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       

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●ガンバ大阪　　監督：宮本恒靖
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 塚元 大（18） G大阪U-18
FW 唐山翔自（17） G大阪ユース
MF 山本悠樹（21） 関西学院大
MF 川崎修平（18） G大阪U-18
DF 黒川圭介（21） 関西大
DF シン・ウォノ（18） ボイン高
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
MF ダビド・コンチャ（23） レアル・ソシエダ
MF マルケル・スサエタ（32）  
DF 青山直晃（33）  
 
●セレッソ大阪　　監督：ミゲル・アンヘル・ロティーナ
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 西川 潤（17） 桐光学園高
FW 藤尾翔太（18） C大阪U-18
MF 吉馴空矢（18） C大阪U-18
MF 松本凪生（18） C大阪U-18
DF 田平起也（18） 神戸弘陵高
DF 西尾隆矢（18） C大阪U-18
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
MF 大山武蔵（21）  
DF 藤本康太（33）  
GK 丹野研太（33）  
 
●ヴィッセル神戸　　監督：トルステン・フィンク
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
DF 山川哲史（22） 筑波大
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
FW ダビド・ビジャ（37）  
FW 向井章人（21）  
FW ウェリントン（31）  
GK 荻 晃太（36）  
 
●サンフレッチェ広島　　監督：城福 浩
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 鮎川 峻（17） 広島ユース
MF 土肥航大（18） 広島ユース
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
       
 
●サガン鳥栖　　監督：金 明輝
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
FW 林 大地（22） 大阪体育大
MF 松岡大起（17） 鳥栖U-18
MF 本田風智（18） 鳥栖U-18
DF 森下龍矢（22） 明治大
DF 大畑歩夢（18） 鳥栖U-18
GK 板橋洋青（18） 鳥栖U-18
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
FW フェルナンド・トーレス（35）  
FW ビクトル・イバルボ（29） V・ファーレン長崎
MF 谷口博之（34）  
 

●大分トリニータ　　監督：片野坂知宏
IN
Pos.   名前（年齢） 最終所属
DF 羽田健人（22） 関西大
DF 高橋祐翔（18） 米子北高
 
OUT
Pos.   名前（年齢） 移籍先
MF 丸谷拓也（30）  

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