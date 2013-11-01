【移籍動向一覧】J１・J２・J３ 新加入、退団、引退選手＆監督動向まとめ（12／12現在）

J１移籍動向一覧
完＝完全移籍 レ＝レンタル移籍 復＝レンタル復帰
大＝大卒ルーキー 高＝高卒ルーキー 昇＝下部組織からの昇格
満＝契約満了 了＝レンタル終了 引＝引退
監督：ペトロヴィッチ
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|MF
|大
|金子拓郎（21）
|日本大
|MF
|大
|高嶺朋樹（21）
|筑波大
|DF
|大
|田中駿汰（21）
|大阪体育大
|GK
|大
|中野小次郎（20）
|法政大
監督：渡邉 晋（退任）→
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|GK
|昇
|小畑裕馬（17）
|仙台ユース
監督：大岩 剛（退任）→
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|FW
|大
|上田綺世（20）
|法政大※今季途中から鹿島加入
|FW
|高
|染野唯月（18）
|尚志高
|MF
|高
|荒木遼太郎（18）
|東福岡高
|MF
|高
|松村優太（18）
|静岡学園高
|GK
|昇
|山田大樹（17）
|鹿島ユース
監督：大槻 毅
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|MF
|大
|大久保智明（20）
|中央大
|MF
|高
|武田英寿（18）
|青森山田高
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|移籍先
|DF
|満
|森脇良太（33）
|
|GK
|満
|岩舘 直（31）
|
監督：長谷川健太
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|MF
|大
|紺野和也（21）
|法政大
|MF
|大
|安部柊斗（21）
|明治大
|DF
|大
|中村帆高（22）
|明治大
|DF
|昇
|木村誠二（18）
|FC東京U-18
|DF
|昇
|バングーナガンデ佳史扶（18）
|FC東京U-18
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|移籍先
|FW
|了
|ナッタウット（22）
|バンコク・ユナイテッド/タイ
|MF
|満
|ユ・インス（24）
|
監督：鬼木 達
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|FW
|大
|旗手怜央（22）
|順天堂大
|FW
|昇
|宮城 天（18）
|川崎U-18
|MF
|大
|イサカ・ゼイン（22）
|桐蔭横浜大
|MF
|大
|三笘 薫（22）
|筑波大
|MF
|昇
|有田恵人（18）
|川崎U-18
|DF
|大
|神谷凱士（22）
|東海学園大
監督：アンジェ・ポステコグルー
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|FW
|昇
|ブラウンノア賢信（18）
|横浜ユース
|MF
|昇
|松田詠太郎（18）
|横浜ユース
|DF
|昇
|池田 航（18）
|横浜ユース
|GK
|大
|オビ・パウエル・オビンナ（21）
|流通経済大
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|移籍先
|DF
|引
|栗原勇蔵（36）
|
|GK
|満
|杉本大地（26）
|
監督：浮島 敏
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|FW
|高
|若月大和（17）
|桐生一高
|DF
|大
|舘 幸希（22）
|日本大
|DF
|高
|畑 大雅（17）
|市立船橋高
監督：反町康治→布啓一郎
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|MF
|高
|村越凱光（18）
|飯塚高
|MF
|高
|山田真夏斗（18）
|立正大淞南高
|DF
|大
|三ッ田啓希（22）
|中央大
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|移籍先
|FW
|満
|高崎寛之（33）
|
|MF
|満
|岩上祐三（30）
|
|DF
|満
|飯田真輝（34）
|
監督：篠田善之
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|FW
|昇
|川本梨誉（18）
|清水ユース
|FW
|高
|栗原イブラヒムジュニア（18）
|三菱養和ユース
|MF
|高
|鈴木唯人（17）
|市立船橋高
|MF
|昇
|ノリエガ・エリック（18）
|清水ユース
監督：フェルナンド・フベロ
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|FW
|高
|吉長真優（18）
|成立学園高
|FW
|昇
|三木直土（18）
|磐田U-18
|MF
|昇
|清田奈央弥（18）
|磐田U-18
|OUT
|Pos.
|
|名前（年齢）
|移籍先
|FW
|満
|川又堅碁（30）
|
|FW
|満
|大久保嘉人（37）
|
|DF
|満
|森下 俊（33）
|
監督：マッシモ・フィッカデンティ
|IN
|Pos.
|
|名前（年齢）
|最終所属
|MF
|大
|児玉駿斗（21）
|東海学園大
|DF
|昇
|石田凌太郎（17）
|名古屋U-18
|DF
|高
|吉田 晃（18）
|九州国際大付高
|GK
|昇
|三井大輝（18）
|名古屋U-18
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