「すでに我々のアイドルだ」ボタフォゴ移籍が囁かれる本田圭佑がSNSを更新！ ブラジルのファンは悲喜こもごもの大反響

現地時間1月28日、ブラジル紙『Lance!』がブラジル1部のボタフォゴと、現在フリーの本田圭佑が移籍について合意に達したと報じた。



この一報を受けて、ブラジルのサッカーファン、とりわけボタフォゴのサポーターたちはヒートアップ。SNS上では日本語の「#本田さんボタフォゴに来て」というハッシュタグが作成され、凄まじい勢いで拡散された。



チームを率いるアウベルト・バレンティン監督も「願ってもない補強だ」と歓迎ムードのなか、その本田が日本時間29日夜にSNSを更新した。



「I've been talking with them but I haven't decided yet.(彼らとは話し合いを続けている、けれどまだ決断はしていない)」



彼らとはボタフォゴのことだろう。元日本代表MFは、オーバーエイジ枠での東京五輪出場という目標を叶えるため、欧州でのプレーを望んでいるとも言われている。

