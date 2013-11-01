【選手権】決定した男女出場校＆各都道府県予選の決勝スケジュールを一覧！

【北海道・東北】

★北海道：北海（11年ぶり10回目）

★青 森：11月16日（土）／青森山田vs八戸学院野辺地西

★岩 手：専大北上（初出場）

★宮 城：仙台育英（３年連続34回目）

★秋 田：秋田商（５年連続45回目）

★山 形：山形中央（３年ぶり12回目）

★福 島：11月17日（日）



【関東】

★茨 城：11月17日（日）

★栃 木：11月９日（土）／矢板中央vs佐野日大

★群 馬：11月24日（日）

★千 葉：11月30日（土）

★埼 玉：11月17日（日）

★東京Ａ：11月16日（土）

★東京Ｂ：11月16日（土）

★神奈川：11月30日（土）

★山 梨：11月９日（土）／日大明誠 vs 日本航空



【北信越】

★新 潟：11月10日（日）／帝京長岡 vs 日本文理

★富 山：富山一（５年連続30回目）

★石 川：鵬学園（３年ぶり２回目）

★福 井：11月10日（日）／丸岡 vs 北陸

★長 野：松本国際（３年ぶり３回目）



【東海】

★岐 阜：11月９日（土）／帝京大可児 vs 各務原

★静 岡：11月16日（土）

★愛 知：11月16日（土）

★三 重：11月９日（土）／四日市中央工vs海星



【関西】

★滋 賀：11月16日（土）

★京 都：11月17日（日）

★大 阪：11月16日（土）

★兵 庫：11月10日（日）／神戸弘陵vs県立西宮

★奈 良：11月16日（土）

★和歌山：11月17日（日）



【中国】

★鳥 取：米子北（10年連続15回目）

★島 根：11月９日（土）／大社 vs 立正大淞南

★岡 山：岡山学芸館（２年連続３回目）

★広 島：11月10日（日）／広島皆実 vs 瀬戸内

★山 口：11月10日（日）



【四国】

★香 川：11月９日（土）／四国学院大香川西 vs 大手前高松

★徳 島：11月９日（土）／徳島市立 vs 徳島北

★愛 媛：今治東（初出場）

★高 知：11月10日（日）／高知vs高知中央



【九州】

★福 岡：12月４日（水）

★佐 賀：11月16日（土）／佐賀北vs龍谷

★長 崎：11月10日（日）／国見 vs 長崎総科大附

★熊 本：11月17日（日）

★大 分：11月17日（日）

★宮 崎：日章学園（３年連続15回目）

★鹿児島：神村学園（３年連続７回目）

★沖 縄：11月９日（土）／前原 vs 普天間



※日程は変更になる場合があります。