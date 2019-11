【選手権】決定した男女出場校＆各都道府県予選の決勝スケジュールを一覧！

【北海道・東北】

★北海道:北海(11年ぶり10回目)

★青 森:11月16日(土)/青森山田vs八戸学院野辺地西

★岩 手:専大北上(初出場)

★宮 城:仙台育英(3年連続34回目)

★秋 田:秋田商(5年連続45回目)

★山 形:山形中央(3年ぶり12回目)

★福 島:11月17日(日)



【関東】

★茨 城:11月17日(日)

★栃 木:11月9日(土)/矢板中央vs佐野日大

★群 馬:11月24日(日)

★千 葉:11月30日(土)

★埼 玉:11月17日(日)

★東京A:11月16日(土)

★東京B:11月16日(土)

★神奈川:11月30日(土)

★山 梨:11月9日(土)/日大明誠 vs 日本航空



【北信越】

★新 潟:11月10日(日)/帝京長岡 vs 日本文理

★富 山:富山一(5年連続30回目)

★石 川:鵬学園(3年ぶり2回目)

★福 井:11月10日(日)/丸岡 vs 北陸

★長 野:松本国際(3年ぶり3回目)



【東海】

★岐 阜:11月9日(土)/帝京大可児 vs 各務原

★静 岡:11月16日(土)

★愛 知:11月16日(土)

★三 重:11月9日(土)/四日市中央工vs海星



【関西】

★滋 賀:11月16日(土)

★京 都:11月17日(日)

★大 阪:11月16日(土)

★兵 庫:11月10日(日)/神戸弘陵vs県立西宮

★奈 良:11月16日(土)

★和歌山:11月17日(日)



【中国】

★鳥 取:米子北(10年連続15回目)

★島 根:11月9日(土)/大社 vs 立正大淞南

★岡 山:岡山学芸館(2年連続3回目)

★広 島:11月10日(日)/広島皆実 vs 瀬戸内

★山 口:11月10日(日)



【四国】

★香 川:11月9日(土)/四国学院大香川西 vs 大手前高松

★徳 島:11月9日(土)/徳島市立 vs 徳島北

★愛 媛:今治東(初出場)

★高 知:11月10日(日)/高知vs高知中央



【九州】

★福 岡:12月4日(水)

★佐 賀:11月16日(土)/佐賀北vs龍谷

★長 崎:11月10日(日)/国見 vs 長崎総科大附

★熊 本:11月17日(日)

★大 分:11月17日(日)

★宮 崎:日章学園(3年連続15回目)

★鹿児島:神村学園(3年連続7回目)

★沖 縄:11月9日(土)/前原 vs 普天間



※日程は変更になる場合があります。