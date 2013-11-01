【選手権】決定した男女出場校＆各都道府県予選の決勝スケジュールを一覧！
カテゴリ：高校・ユース・その他
2019年12月04日
2019年度・選手権出場校＆各都道府県決勝スケジュールを一覧！
【北海道・東北】
★北海道：北海（11年ぶり10回目）
★青 森：11月16日（土）／青森山田vs八戸学院野辺地西
★岩 手：専大北上（初出場）
★宮 城：仙台育英（３年連続34回目）
★秋 田：秋田商（５年連続45回目）
★山 形：山形中央（３年ぶり12回目）
★福 島：11月17日（日）
【関東】
★茨 城：11月17日（日）
★栃 木：11月９日（土）／矢板中央vs佐野日大
★群 馬：11月24日（日）
★千 葉：11月30日（土）
★埼 玉：11月17日（日）
★東京Ａ：11月16日（土）
★東京Ｂ：11月16日（土）
★神奈川：11月30日（土）
★山 梨：11月９日（土）／日大明誠 vs 日本航空
【北信越】
★新 潟：11月10日（日）／帝京長岡 vs 日本文理
★富 山：富山一（５年連続30回目）
★石 川：鵬学園（３年ぶり２回目）
★福 井：11月10日（日）／丸岡 vs 北陸
★長 野：松本国際（３年ぶり３回目）
【東海】
★岐 阜：11月９日（土）／帝京大可児 vs 各務原
★静 岡：11月16日（土）
★愛 知：11月16日（土）
★三 重：11月９日（土）／四日市中央工vs海星
【関西】
★滋 賀：11月16日（土）
★京 都：11月17日（日）
★大 阪：11月16日（土）
★兵 庫：11月10日（日）／神戸弘陵vs県立西宮
★奈 良：11月16日（土）
★和歌山：11月17日（日）
【中国】
★鳥 取：米子北（10年連続15回目）
★島 根：11月９日（土）／大社 vs 立正大淞南
★岡 山：岡山学芸館（２年連続３回目）
★広 島：11月10日（日）／広島皆実 vs 瀬戸内
★山 口：11月10日（日）
【四国】
★香 川：11月９日（土）／四国学院大香川西 vs 大手前高松
★徳 島：11月９日（土）／徳島市立 vs 徳島北
★愛 媛：今治東（初出場）
★高 知：11月10日（日）／高知vs高知中央
【九州】
★福 岡：12月４日（水）
★佐 賀：11月16日（土）／佐賀北vs龍谷
★長 崎：11月10日（日）／国見 vs 長崎総科大附
★熊 本：11月17日（日）
★大 分：11月17日（日）
★宮 崎：日章学園（３年連続15回目）
★鹿児島：神村学園（３年連続７回目）
★沖 縄：11月９日（土）／前原 vs 普天間
※日程は変更になる場合があります。
★北海道：北海（11年ぶり10回目）
★青 森：11月16日（土）／青森山田vs八戸学院野辺地西
★岩 手：専大北上（初出場）
★宮 城：仙台育英（３年連続34回目）
★秋 田：秋田商（５年連続45回目）
★山 形：山形中央（３年ぶり12回目）
★福 島：11月17日（日）
【関東】
★茨 城：11月17日（日）
★栃 木：11月９日（土）／矢板中央vs佐野日大
★群 馬：11月24日（日）
★千 葉：11月30日（土）
★埼 玉：11月17日（日）
★東京Ａ：11月16日（土）
★東京Ｂ：11月16日（土）
★神奈川：11月30日（土）
★山 梨：11月９日（土）／日大明誠 vs 日本航空
【北信越】
★新 潟：11月10日（日）／帝京長岡 vs 日本文理
★富 山：富山一（５年連続30回目）
★石 川：鵬学園（３年ぶり２回目）
★福 井：11月10日（日）／丸岡 vs 北陸
★長 野：松本国際（３年ぶり３回目）
【東海】
★岐 阜：11月９日（土）／帝京大可児 vs 各務原
★静 岡：11月16日（土）
★愛 知：11月16日（土）
★三 重：11月９日（土）／四日市中央工vs海星
【関西】
★滋 賀：11月16日（土）
★京 都：11月17日（日）
★大 阪：11月16日（土）
★兵 庫：11月10日（日）／神戸弘陵vs県立西宮
★奈 良：11月16日（土）
★和歌山：11月17日（日）
【中国】
★鳥 取：米子北（10年連続15回目）
★島 根：11月９日（土）／大社 vs 立正大淞南
★岡 山：岡山学芸館（２年連続３回目）
★広 島：11月10日（日）／広島皆実 vs 瀬戸内
★山 口：11月10日（日）
【四国】
★香 川：11月９日（土）／四国学院大香川西 vs 大手前高松
★徳 島：11月９日（土）／徳島市立 vs 徳島北
★愛 媛：今治東（初出場）
★高 知：11月10日（日）／高知vs高知中央
【九州】
★福 岡：12月４日（水）
★佐 賀：11月16日（土）／佐賀北vs龍谷
★長 崎：11月10日（日）／国見 vs 長崎総科大附
★熊 本：11月17日（日）
★大 分：11月17日（日）
★宮 崎：日章学園（３年連続15回目）
★鹿児島：神村学園（３年連続７回目）
★沖 縄：11月９日（土）／前原 vs 普天間
※日程は変更になる場合があります。