【選手権】決定した男女出場校＆各都道府県予選の決勝スケジュールを一覧！

カテゴリ：高校・ユース・その他

高校サッカーダイジェスト編集部

2019年12月04日

2019年度・選手権出場校＆各都道府県決勝スケジュールを一覧！

【北海道・東北】
★北海道：北海（11年ぶり10回目）
★青　森：11月16日（土）／青森山田vs八戸学院野辺地西
★岩　手：専大北上（初出場）
★宮　城：仙台育英（３年連続34回目）
★秋　田：秋田商（５年連続45回目）
★山　形：山形中央（３年ぶり12回目）
★福　島：11月17日（日）

【関東】
★茨　城：11月17日（日）
★栃　木：11月９日（土）／矢板中央vs佐野日大
★群　馬：11月24日（日）
★千　葉：11月30日（土）
★埼　玉：11月17日（日）
★東京Ａ：11月16日（土）
★東京Ｂ：11月16日（土）
★神奈川：11月30日（土）
★山　梨：11月９日（土）／日大明誠 vs 日本航空

【北信越】
★新　潟：11月10日（日）／帝京長岡 vs 日本文理
★富　山：富山一（５年連続30回目）
★石　川：鵬学園（３年ぶり２回目）
★福　井：11月10日（日）／丸岡 vs 北陸
★長　野：松本国際（３年ぶり３回目）

【東海】
★岐　阜：11月９日（土）／帝京大可児 vs 各務原
★静　岡：11月16日（土）
★愛　知：11月16日（土）
★三　重：11月９日（土）／四日市中央工vs海星

【関西】
★滋　賀：11月16日（土）
★京　都：11月17日（日）
★大　阪：11月16日（土）
★兵　庫：11月10日（日）／神戸弘陵vs県立西宮
★奈　良：11月16日（土）
★和歌山：11月17日（日）

【中国】
★鳥　取：米子北（10年連続15回目）
★島　根：11月９日（土）／大社 vs 立正大淞南
★岡　山：岡山学芸館（２年連続３回目）
★広　島：11月10日（日）／広島皆実 vs 瀬戸内
★山　口：11月10日（日）

【四国】
★香　川：11月９日（土）／四国学院大香川西 vs 大手前高松
★徳　島：11月９日（土）／徳島市立 vs 徳島北
★愛　媛：今治東（初出場）
★高　知：11月10日（日）／高知vs高知中央

【九州】
★福　岡：12月４日（水）
★佐　賀：11月16日（土）／佐賀北vs龍谷
★長　崎：11月10日（日）／国見 vs 長崎総科大附
★熊　本：11月17日（日）
★大　分：11月17日（日）
★宮　崎：日章学園（３年連続15回目）
★鹿児島：神村学園（３年連続７回目）
★沖　縄：11月９日（土）／前原 vs 普天間

※日程は変更になる場合があります。

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