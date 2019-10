「けいすけらしくない」「次はあなたです！」本田圭佑が快挙達成のラグビー日本代表に送ったメッセージとは？

ラグビー日本代表の偉業達成に、本田圭佑が反応した。



10月13日に行なわれたラグビーワールドカップ2019のスコットランド戦に28-21で勝利した日本代表は、4戦全勝でプールAを1位通過。史上初のベスト8進出を果たし、世界ランクは過去最高の7位に浮上した。



その日本の快挙を受けて、本田は「Congratulations! One more at least ! (おめでとうございます!少なくとももう一勝!)」とツイート。すると、ファンから次のようなコメントが寄せられた。



