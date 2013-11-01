ブラジルW杯に向けたU-17日本代表メンバー21人を発表！西川潤、鈴木彩艶、半田陸らが順当に選出！

日本サッカー協会（JFA）は10月４日、U-17ワールドカップに臨むU-17日本代表メンバーを発表した。



今回のU-17ワールドカップは10月26日～11月17日にかけてブラジルで開催される。すでに７月に組合せ抽選会が行なわれており、その結果、日本はアメリカ、セネガル、オランダと同組のグループDに入っている。



招集された21名のメンバーには、９月のエクアドル遠征に続いて、浦和ユースGK鈴木彩艶、山形ユースDF半田陸、東京VユースDF藤田譲瑠チマら、トップチームでも２種登録をされている期待のホープが順当に選出。



高校からは、C大阪に来季から加入する桐光学園高のFW西川潤や、市立船橋高のDF畑大雅、桐生一高のFW若月大和らが選ばれた。



また、東福岡の10番・荒木遼太郎は怪我の影響で選外となっている。

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