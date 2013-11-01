ブラジルW杯に向けたU-17日本代表メンバー21人を発表！西川潤、鈴木彩艶、半田陸らが順当に選出！

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェストWeb編集部

2019年10月04日

東福岡・荒木遼太郎は怪我により選出外

26日から開催されるW杯に挑むU-17日本代表。写真：佐藤博之

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　日本サッカー協会（JFA）は10月４日、U-17ワールドカップに臨むU-17日本代表メンバーを発表した。
 
　今回のU-17ワールドカップは10月26日～11月17日にかけてブラジルで開催される。すでに７月に組合せ抽選会が行なわれており、その結果、日本はアメリカ、セネガル、オランダと同組のグループDに入っている。
 
　招集された21名のメンバーには、９月のエクアドル遠征に続いて、浦和ユースGK鈴木彩艶、山形ユースDF半田陸、東京VユースDF藤田譲瑠チマら、トップチームでも２種登録をされている期待のホープが順当に選出。
 
　高校からは、C大阪に来季から加入する桐光学園高のFW西川潤や、市立船橋高のDF畑大雅、桐生一高のFW若月大和らが選ばれた。
 
　また、東福岡の10番・荒木遼太郎は怪我の影響で選外となっている。

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　U-17代表メンバーは下記の通りだ。
 
GK
１　鈴木彩艶（浦和ユース）
12　野澤大志ブランドン（FC東京U-18）
21　佐々木雅士（柏U-18）
 
DF
２　鈴木海音（磐田U-18）
３　半田 陸（山形ユース）
４　中野伸哉（鳥栖U-18）
５　畑 大雅（市立船橋高）
15　村上陽介（大宮U-18）
18　角昂志郎（FC東京U-18）
 
MF
６　藤田譲瑠チマ（東京Vユース）
７　三戸舜介（JFAアカデミー福島U-18）
８　成岡輝瑠（清水ユース）
13　横川旦陽（湘南U-18）
14　中野桂太（京都U-18）
16　山内 翔（神戸U-18）
17　田中 聡（湘南U-18）
19　田村蒼生（柏U-18）
20　光田脩人（名古屋U-18）
 
FW
９　若月大和（桐生一高）
10　西川 潤（桐光学園高）
11　唐山翔自（G大阪ユース）
 
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
 

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