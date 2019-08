「私やチーム、サポーターに自信を与えてくれた」ジェラードが語る盟友トーレスの３つの凄さとは？

23日のJ1リーグ24節・ヴィッセル神戸戦で現役生活を引退するフェルナンド・トーレス。



『DAZN』がトーレスのラストマッチに合わせて組んだ特集「Count down to 8.23」では全4エピソードが順次公開されている。



その中のひとつ、エピソード3「This Is Fernando」では、同い年の盟友イニエスタや、スティーブン・ジェラードらが3つの言葉でF・トーレスを紹介している。



イニエスタは『友人』『模範』『ゴレアドール(点取り屋)』の3ワードを上げ、

「彼に出会えたことはとても幸運なことだと思うんだ。どんなときも頼りになる友人だよ。選手としてプロとして非常に模範的だった。



常に高いコンディションを維持して多くのタイトルを獲得した。プレーしたすべてのチームで欠かせない存在だったんだ。スペインサッカーを代表するワールドクラスの選手だよ」と紹介。



