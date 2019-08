「数よりも重要なのは価値あるゴールを奪えたことだ」ラストマッチ直前のF・トーレスが振り返る自身のベストゴールは？

23日のJ1リーグ24節・ヴィッセル神戸戦で現役生活を引退するフェルナンド・トーレス。



『DAZN』がトーレスのラストマッチに合わせて組んだ特集「Count down to 8.23」では全4エピソードが順次公開されている。



その中のひとつ、エピソード2「The Best Goals」では、フェルナンド・トーレスがプロキャリアで積み上げた“301”のゴールの中で、自身にとって忘れられない得点を振り返っている。



「数よりも重要なのは価値あるゴールを奪えたことだ」(F・トーレス)と語り、「真っ先に思い浮かぶ」と選んだのは、EURO2008の決勝(2008年6月29日)ドイツ戦で、1-0の勝利を決めた決勝点だ。



イニエスタに続きビジャも参戦!DAZNはJリーグを全試合LIVE配信「1か月無料体験」はこちら