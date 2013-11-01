【横浜×横浜FC｜天皇杯３回戦】カズ&俊輔が先発！ 激闘必至の“横浜ダービー”でスタメン発表！
カテゴリ：Jリーグ
2019年08月14日
激闘必至の“横浜ダービー”
８月14日の天皇杯３回戦、J１の横浜F・マリノス対J２の横浜FC戦（ニッパツ＠19時キックオフ）のスタメンが発表された。メンバーは以下のとおり。
■横浜F・マリノス
GK
１ 朴 一圭
DF
27 松原 健
15 伊藤槙人
２ ドゥシャン
33 和田拓也
MF
６ 扇原貴宏
26 渡辺皓太
41 三好康児
FW
７ 大津祐樹
19 中川風希
11 遠藤渓太
サブメンバー
GK
31 杉本大地
DF
４ 栗原勇蔵
18 広瀬陸斗
MF
８ 喜田拓也
40 椿 直起
49 泉澤 仁
FW
38 山谷侑士
■横浜FC
GK
36 辻 周吾
DF
２ 藤井悠太
24 渡邊一仁
33 川﨑裕大
26 袴田裕太郎
MF
８ 佐藤謙介
46 中村俊輔
11 三浦知良
FW
13 瀬沼優司
15 齋藤功佑
９ 戸島 章
サブメンバー
GK
31 大内一生
DF
17 武田英二郎
14 北爪健吾
５ 田代真一
MF
７ 松浦拓弥
23 斉藤光毅
FW
10 イバ
■横浜F・マリノス
GK
１ 朴 一圭
DF
27 松原 健
15 伊藤槙人
２ ドゥシャン
33 和田拓也
MF
６ 扇原貴宏
26 渡辺皓太
41 三好康児
FW
７ 大津祐樹
19 中川風希
11 遠藤渓太
サブメンバー
GK
31 杉本大地
DF
４ 栗原勇蔵
18 広瀬陸斗
MF
８ 喜田拓也
40 椿 直起
49 泉澤 仁
FW
38 山谷侑士
■横浜FC
GK
36 辻 周吾
DF
２ 藤井悠太
24 渡邊一仁
33 川﨑裕大
26 袴田裕太郎
MF
８ 佐藤謙介
46 中村俊輔
11 三浦知良
FW
13 瀬沼優司
15 齋藤功佑
９ 戸島 章
サブメンバー
GK
31 大内一生
DF
17 武田英二郎
14 北爪健吾
５ 田代真一
MF
７ 松浦拓弥
23 斉藤光毅
FW
10 イバ
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