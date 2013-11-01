【横浜×横浜FC｜天皇杯３回戦】カズ&俊輔が先発！ 激闘必至の“横浜ダービー”でスタメン発表！

カテゴリ：Jリーグ

広島由寛（サッカーダイジェスト）

2019年08月14日

激闘必至の“横浜ダービー”

横浜FC移籍後、初先発となる俊輔。古巣相手に活躍を見せられるか。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

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　８月14日の天皇杯３回戦、J１の横浜F・マリノス対J２の横浜FC戦（ニッパツ＠19時キックオフ）のスタメンが発表された。メンバーは以下のとおり。

■横浜F・マリノス
GK
１　朴　一圭
DF
27　松原　健
15　伊藤槙人
２　ドゥシャン
33　和田拓也
MF
６　扇原貴宏
26　渡辺皓太
41　三好康児
FW
７　大津祐樹
19　中川風希
11　遠藤渓太

サブメンバー
GK
31　杉本大地
DF
４　栗原勇蔵
18　広瀬陸斗
MF
８　喜田拓也
40　椿　直起
49　泉澤　仁
FW
38　山谷侑士

■横浜FC
GK
36　辻　周吾
DF
２　藤井悠太
24　渡邊一仁
33　川﨑裕大
26　袴田裕太郎
MF
８　佐藤謙介
46　中村俊輔
11　三浦知良
FW
13　瀬沼優司
15　齋藤功佑
９　戸島　章

サブメンバー
GK
31　大内一生
DF
17　武田英二郎
14　北爪健吾
５　田代真一
MF
７　松浦拓弥
23　斉藤光毅
FW
10　イバ
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