【横浜×横浜FC｜天皇杯３回戦】カズ&俊輔が先発！ 激闘必至の“横浜ダービー”でスタメン発表！

８月14日の天皇杯３回戦、J１の横浜F・マリノス対J２の横浜FC戦（ニッパツ＠19時キックオフ）のスタメンが発表された。メンバーは以下のとおり。



■横浜F・マリノス

GK

１ 朴 一圭

DF

27 松原 健

15 伊藤槙人

２ ドゥシャン

33 和田拓也

MF

６ 扇原貴宏

26 渡辺皓太

41 三好康児

FW

７ 大津祐樹

19 中川風希

11 遠藤渓太



サブメンバー

GK

31 杉本大地

DF

４ 栗原勇蔵

18 広瀬陸斗

MF

８ 喜田拓也

40 椿 直起

49 泉澤 仁

FW

38 山谷侑士



■横浜FC

GK

36 辻 周吾

DF

２ 藤井悠太

24 渡邊一仁

33 川﨑裕大

26 袴田裕太郎

MF

８ 佐藤謙介

46 中村俊輔

11 三浦知良

FW

13 瀬沼優司

15 齋藤功佑

９ 戸島 章



サブメンバー

GK

31 大内一生

DF

17 武田英二郎

14 北爪健吾

５ 田代真一

MF

７ 松浦拓弥

23 斉藤光毅

FW

10 イバ